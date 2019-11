Así es por dentro la casa donde viven Geraldine Bazán y sus hijas By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La reconocida actriz mexicana ha mostrado algunos rincones de su hogar a través de los diferentes videos que ha compartido en su canal de YouTube. ¡Te mostramos las imágenes! Empezar galería Lugar sagrado Image zoom YouTube Geraldine Bazán No es nada frecuente que las celebridades muestren públicamente el interior de sus casas ya que normalmente es algo que suelen guardar en la más estricta intimidad... 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Hogar, dulce hogar Image zoom Youtube Geraldine Bazán La actriz, que ha participado en telenovelas como Sacrificio de mujer (2011) y Dueños del paraíso (2015), sin embargo, no parece que tenga ningún problema en dejar al descubierto su hogar. Todo lo contrario. 2 de 11 Applications Ver Todo Pasen y vean... Image zoom YouTube Geraldine Bazán A través de su canal de YouTube, Geraldine ha abierto en varias ocasiones las puertas de su casa a sus seguidores. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement La cocina Image zoom YouTube Geraldine Bazán Uno de los rincones que más ha mostrado la actriz es la cocina, desde donde la antagonista de Por amar sin ley da consejos a sus fan sobre cómo alimentarse saludablemente y además prepara riquísimas recetas. 4 de 11 Applications Ver Todo ¡Qué rico! Image zoom YouTube Geraldine Bazán Como se puede apreciar en las imágenes, el espacio es bastante amplio y tiene una buena iluminación gracias a sus inmensos ventanales transparentes. 5 de 11 Applications Ver Todo La sala Image zoom Instagram Geraldine Bazán Como en todo hogar, este parece ser el lugar de la casa donde más tiempo pasan Geraldine y sus bellas hijas. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Dormitorio de Elissa Image zoom YouTube Geraldine Bazán Otro de los rincones que ha mostrado la actriz es la habitación de su hija mayor, Elissa Marie. 7 de 11 Applications Ver Todo Vestidor Image zoom YouTube Geraldine Bazán La habitación de la niña cuenta con un amplio vestidor que está repleto de ropa y otros objetos de uso diario. 8 de 11 Applications Ver Todo OMG Image zoom YouTube Geraldine Bazán La cantidad de prendas de vestir que tiene Elissa es impresionante. Seguro que la primogénita de Gabriel Soto tarda lo suyo para elegir el modelito del día. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Bye, bye Image zoom YouTube Geraldine Bazán Y con esta foto de Geraldine desde su salón terminamos este mini tour por la vivienda de la actriz, al menos por los rincones que la intérprete de 35 años nos ha permitido conocer a través de su canal de YouTube. ¿Qué te ha parecido la casa? ¿Te la imaginabas así? 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

