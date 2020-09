¡Así es por dentro la espectacular casa de Jorge Bernal en Miami! El capitán de Suelta la sopa ha mostrado su hogar a través de sus redes sociales, un espacio elegante, lleno de luz y, ojo al dato chicas, una habitación gigante para la ropa de su amada esposa, Karla Birbragher. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las caras masculinas más queridas de la televisión. Nos acompaña cada tarde al timón del programa Suelta la sopa de Telemundo donde derrocha sentido del humor y seriedad cuando la ocasión lo amerita. Una vez se apagan las luces del set vuelve a casa con su esposa y sus hijos a disfrutar de un hogar que ha construido con mucho esfuerzo pero, sobre todo, mucho amor. A Jorge Bernal no se le caen los anillos en las tareas domésticas, todo lo contrario, está hecho un manitas. El presentador restaura y monta muebles como nadie y así nos lo ha demostrado en su último video en Youtube, donde nos enseña el espectacular vestidor que le ha preparado a su siempre amada Karla Birbragher. Esta no es la primera vez que Jorge nos adentra en su espacio familiar, gracias a sus redes hemos podido conocer dónde se relaja y celebra con los suyos esos momentos de paz alejado de los flashes y focos. A sus 44 años lo tiene claro, su prioridad son su mujer y sus hijos Kylie Rose y Lucas Daniel, a quienes ayuda en los deberes y con los que juega sin descanso mostrando el niño que todavía es. La familia tiene una sala de televisión con inmaculados sofás blancos desde donde nos han compartido divertidos karaokes. https://www.instagram.com/tv/B_lf9-FAb9i/?utm_source=ig_embed La cocina es otro lugar de encuentro familiar donde además de hacer divertidos Tiktok, cocinan y hasta bailan salsa de la buena si es necesario. El espacio es tan amplio que pueden disfrutar momentos cómplices después de un día de arduo trabajo. El jardín uno de los rincones favoritos de Jorge y sus dos retoños, especialmente ahora que hay que permanecer mucho más tiempo en casa y no se puede salir con la misma libertad. Un lugar muy acogedor donde la piscina no puede faltar. ¿Y cómo luce la recámara matrimonial? Pues hasta allí también nos han llevado sus ocupantes en algunas de sus ocurrentes publicaciones en redes. Los colores claros vuelven a ganar la batalla en la decoración. Un hogar que desborda alegría y calor familiar. ¡Gracias por compartirlo con nosotros!

