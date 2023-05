Así es por dentro la espectacular casa en la que viven Adamari López y su hija Alaïa La vivienda tiene 5 habitaciones y cuenta, por supuesto, con piscina propia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Mezcalent Adamari López se alejó a principios de abril de la televisión tras concluir su relación laboral con Telemundo, pero la carismática presentadora y actriz puertorriqueña de 52 años ha seguido en contacto con su público a través de las redes sociales, donde se muestra muy activa. "Todavía estoy joven para poder seguir haciendo muchas cosas. Todavía quisiera tocar muchas áreas. En el plano de conductora de televisión, me gustaría seguir creciendo y experimentar más con un programa más adelante de entrevistas o de variedad pero que sea la titular. Todavía hay muchas series que están haciendo las diferentes plataformas que hay hoy día o las novelas, y todavía ahí me queda mucho por hacer, o películas. Profesionalmente tengo oportunidad de seguir creciendo", compartía Adamari semanas atrás en una entrevista con People en Español. Mientras ese proyecto llega, la que fuera villana de exitosos melodramas como Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor está muy enfocada en disfrutar de su hija Alaïa, de 8 años. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López La también empresaria compartió este jueves un video a través de su página de Facebook en el que muestra la divertida sorpresa que le preparó su hija con motivo de su cumpleaños. Gracias a esta original dinámica la conductora mostró como nunca el interior de su casa. Adamari Credit: Facebook Adamari López Adamari López Credit: Facebook Adamari López Adamari López Credit: Facebook Adamari López Adamari López Credit: Facebook Adamari López Adamari López Credit: Facebook Adamari López Las imágenes no dejaron indiferente a sus incondicionales seguidores. Mira el video "¡Qué enorme y bellísima la casa! Toda la decoración, el orden, los colores… Me encanta todo. Es la casa de mis sueños", se puede leer entre los miles de comentarios que recibió la publicación.

