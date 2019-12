Así es la guapa y sexy hermana de Jacky Bracamontes que está revolucionando las redes La actriz mexicana presume de su hermana Alina, una mujer atractiva y emprendedora que compite en belleza con la protagonista de Sortilegio. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mientras Jacky Bracamontes brilla no sólo por su belleza sino también por su talento como actriz y presentadora, su hermana Alina triunfa más a la sombra y por otros motivos. La co-conductora de Netas Divinas ha compartido una imagen con ella que ha arrasado en las redes. Ambas tienen en común un físico espectacular y, sobre todo, una carrera apasionante en dos sectores opuestos. Alina se dedica al empoderamiento personal a través de cursos, talleres y clases sobre el estilo de vida. Orgullosa, Jacky ha compartido una imagen y un precioso mensaje dedicado a su hermana. "Estoy tan orgullosa de ti sister. Feliz de acompañarte en esta noche tan especial en la inauguración de este espacio de Empoderamiento Esencia. ¡Todo lo mejor para ti hoy y siempre. ¡Soy tu fan!", ha escrito. Además de ayudar a los demás y exponer su lado más filántropo en sus trabajos, Alina también ha formado una preciosa familia con su marido Raúl González con quien tiene tres preciosas hijas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacky y Alina son hermanas pero también grandes amigas y forman una familia muy unida. Pero no son las únicas, cabe destacar a su hermano pequeño Jesús, con quien mantienen una maravillosa relación. Alina y Jacky son el gran apoyo la una de la otra en los momentos más importantes de sus vidas tal y como hemos podido comprobar en sus cariñosas publicaciones. Dos bellas mujeres, profesionales y mamás que además de un gran parecido físico comparten los mismos valores. Advertisement

