J Balvin debuta como diseñador de interiores Un estilo contemporáneo con toques orientales compone la casa que J Balvin tiene en su natal Colombia y con la cual debuta como diseñador de interiores. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cuarentena obligó a J Balvin a permanecer aislado en su lujosa casa en Colombia. Lo que pocos saben es que este inmueble fue el marco perfecto para que el reguetonero debutara como diseñador de interiores. De acuerdo con la revista especializada Arquitectural Digest, al frente de su casa, el reguetonero “evita las galas prismáticas en favor de la moderación minimalista y decorativa con inflexiones japonesas”. “Arquitectura, música, moda: son todas formas de expresión. Cuando se trata de los lugares donde vivo, definitivamente adopto un enfoque de ‘menos es más'”, mencionó Balvin a dicha publicación. “Una casa debe ser un lugar donde puedas descansar tu espíritu. He tratado de crear lugares que alimenten mi alma, no mi ego”. RELACIONADO: J Balvin revela todo sobre la depresion y ansiedad que ha sufrido José Álvaro Osorio Balvin, nombre real del intérprete de música urbana, decidió unir su talento al de una firma colombiana de nombre 5 Sólidos para crear la casa de sus sueños. “Honestamente, podría haber llamado a cualquiera en el mundo. Pero elegí 5 Sólidos porque están ubicados aquí en Medellín”, agregó. “Me encanta su espíritu joven y su pasión. Los latinos tienen un gusto hermoso y entendemos el significado del estilo de vida”. El inmueble está situado en una zona de tipo selvático. Tiene detalles japoneses que incluyen plantas bonsai y decoraciones en finas maderas. Además, tiene un toque contemporáneo y moderno que se fundió de manera adecuada con la parte oriental. También, se pueden apreciar obras de Josh Sperling, Takashi Murakami y los artistas callejeros KAWS y WhIsBe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La casa cuenta con un enorme espacio para los zapatos del intérprete de “Mi gente”, un lugar que ha declarado con anterioridad es de sus preferidos; así como con una piscina privada que se abre al exterior. Tras realizar el diseño de esta propiedad, J Balvin pretende explotar esta nueva veta profesional y considera que “sería increíble crear hoteles especiales de arte y estilo”.

