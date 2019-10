¡Así es la exuberante prima de Shakira que está causando furor en las redes sociales! Se llama Valerie Domínguez y es la sexy prima de la cantante que ya ha superado el millón de seguidores en Instagram. Méritos y belleza tiene de sobra. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Colombia es tierra de arte y bellezas espectaculares. Shakira es uno de sus productos nacionales exportado a todas las partes del mundo por su música. Pero no es la única en su familia que tiene arte, hay otro miembro que está arrasando en redes por su talento y hermosura. Se trata de Valerie Domínguez, una actriz y modelo que ya ha superado el millón de seguidores en Instagram. Su cuerpazo y buena onda tienen mucho que ver en eso, pero también su espectacular físico. A sus 38 años, esta prima de la cantante está arrasando con sus publicaciones. Deportista, trabajadora, amante de los animales y poseedora de una sonrisa maravillosa, Valerie se ha ganado el cariño de sus seguidores a pulso. Su figura envidiable a la que cuida con ejercicio y comida saludable le convirtieron en Señorita Colombia 2005. Un año después acudió al certamen de Miss Universo en el que quedó entre las diez primeras finalistas, nada mal. Lo suyo no es la canción, pero sí le gusta bailar, actuar y posar para las portadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Considerada una de las mujeres más bellas de Colombia, se ha ganado su ascenso a la gloria ella solita con su esfuerzo y trabajo duro. No se ha subido en ningún momento al carro de la fama de su prima para llegar hasta donde está. Esta belleza de Barranquilla ha participado en diversas películas y series y programas de televisión donde es un rostro conocido y muy querido. Su vida amorosa la lleva muy en la intimidad, poco dada a hablar de sus romances, lo único que hemos podido saber es que de momento no está casada. Aunque candidatos tiene de sobra. Sus grandes amores son siempre sus perritos a los que presume constantemente, y también el ejercicio, un eterno compañero al que es de lo más fiel. Sus rutinas en el gimnasio son una religión en su vida tal y como se puede apreciar en sus videos, donde intenta motivar a sus seguidores a hacer ejercicio y cuidarse su cuerpo. En definitiva, una joyita de mujer que nos ha sorprendido mucho y siempre para bien. Advertisement

