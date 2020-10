Close

Así es el Rey Grupero, el apuesto youtuber que le ha devuelto la sonrisa a Cynthia Klitbo El nuevo amor de la actriz es un famoso influencer con un pasado bastante polémico al que la mismísima Lucía Méndez le soltó una cachetada por besarla en la boca. ¡Y eso no es todo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo tiene claro, lo que digan los demás está de más. Cynthia Klitbo está feliz y enamorada de su Rey Grupero y no piensa permitir que le arruinen la fiesta. Pero ¿quién es en realidad el nuevo amor que le ha devuelto esa sonrisa a la actriz mexicana? Para empezar se llama Luis Alberto Ordaz, el verdadero nombre detrás del personaje que, además de ser dos décadas más joven que ella, tiene varias cuentas pendientes con algunos famosos a quienes sus bromas de mal gusto no han hecho ninguna gracia. Se trata de una personalidad que nació de las redes sociales y terminó siendo tendencia, entre otras cosas por recibir una cachetada de la mismísima Lucía Méndez el día que este chico le plantó un beso en la boca. La actriz le respondió con una buena bofetada al Rey Grupero ante su descarado comportamiento frente a las cámaras en una de sus muchas bromas. El incómodo momento se hizo viral a finales de septiembre dejando no precisamente en un lugar de caballero a su protagonista masculino que se llevó su merecido. Parece que este no es el único capítulo delicado en su currículum. De hecho, si de algo es conocido es por sus videos descabellados, burlas y salidas de tono a otras caras famosas. Entre ellas, la de Carlos Trejos, famoso por investigar fenómenos paranormales a quien intentó tirar un tartazo en pleno evento. Después de hacer una apuesta con sus fans, el Rey Grupero acudió a ver al famoso investigador para intentar lanzarle un pastelazo en la cara. La puntería no es lo suyo y la torta no acabó en el rostro del destinatario. Lo que sí tuvo lugar fue una tremenda golpiza en la que el novio de Klitbo no salió muy bien parado. Quien no tuvo la misma suerte y no se salvó del pastelazo fue Alfredo Adame, a quien se lo estrelló en plena calle mientras el actor estaba en medio de una entrevista. Un momento para el recuerdo. Así es el novio de Cynthia, un hombre bastante travieso, cuya personalidad guerrera y rebelde parece encajar a la perfección con la de la primera actriz mexicana que defiende su amor a capa y espada. "Lo que se ve no se pregunta", compartió esta villana de telenovela en su última entrada en Instagram junto a una foto de ambos muy subidita de tono.

