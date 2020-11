Close

¡Así es el nuevo y paradisíaco hogar de William Levy en Colombia! El actor cubano compartió unas imágenes desde su nueva casa en el país donde ya se encuentra para rodar la telenovela Mujer con aroma de café junto a Carmen Villalobos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días y con el torso al descubierto, William Levy confirmaba su llegada y estancia en Colombia, país donde arranca el rodaje de la telenovela Mujer con aroma de café, que protagoniza con Carmen Villalobos. El actor cubano ya se ha instalado en el país y, concretamente, en la que será su nueva casa temporal. Un lugar de ensueño con vistas al paraíso del que ha hecho partícipes a sus seguidores en las redes. "Sin palabras... Les amo a todos. ¿A quien más le gusta tomarse un café disfrutando de un atardecer ?", escribió William junto a una imagen de cuento de hadas del que será su dulce hogar en los próximos meses. Un bungalow de ensueño en medio del bosque con este balcón y hamaca incluidos para disfrutar de la frondosidad de la naturaleza colombiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el mismo lugar se encuentra su compañera de proyecto, Carmen, quien también presumió de la flora y fauna del lugar donde ya se ha puesto en marcha su ambicioso proyecto. La nueva pareja en la ficción ya calienta motores para dar lo mejor de sí y regalar al público una historia romántica e inolvidable. Con este entorno seguro que trabajar es una auténtica delicia.

