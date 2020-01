Así es Daniela, la bella hija de Rashel Díaz que acaba de cumplir 16 años La conductora de Un Nuevo Día ha compartido un emotivo mensaje para su hija adolescente a la que considera "la princesa de la casa". ¡Muchas felicidades! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A lo grande y como ella se lo merece. Así ha sido la entrada de Daniela, la hija de Rashel Díaz, a sus recién estrenados 16 años. La conductora de Un Nuevo Día compartía feliz el festejo a la princesa de su casa además de unas preciosas palabras propias de una madre orgullosa. “Hoy cumple la princesa de la casa. Increíblemente ya son 16 y aunque sé que para los jóvenes parecen muchos, realmente son pocos años. Hermosa hija mía no pretendo vivir tu vida, créeme, deseo que tengas la libertad adecuada (dependiendo de tu edad) para tomar tus decisiones, vivir la vida de la manera que la ves y cumplir los sueños que tu misma te plantees”, comienza su tierno y emotivo escrito. “Mamá siempre estará aquí, aunque me moleste en ocasiones, aunque sea exigente, aunque te diga que no estoy de acuerdo contigo, aunque sepa que quizás la decisión que tomaste no te regalará un buen final, mi apoyo será incondicional, porque te amo infinitamente”, ha proseguido la conductora cubana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven ha heredado la belleza de su madre, el amor por la vida y los animales. En varias ocasiones Rashel nos ha deleitado con divertidos videos con su ya no tan pequeña que dejan ver la preciosa relación entre madre e hija. La hermosa Daniela es hija de José Miguel Velásquez, el reconocido productor musical con el que Rashel compartió una década de su vida. La expareja mantiene una relación cordial y se mantienen unidos por el amor a su hija. La joven convive ahora con el actual esposo de la presentadora, Carlos García, con quien se lleva de maravilla. Advertisement

