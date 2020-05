Así es la espectacular casa de Bárbara Bermudo en Miami. ¡Un rincón para perderse! Piscina, parque de juegos, árboles frutales ¡y hasta serpientes! La periodista abre las puertas de su hogar en sus videos como exitosa influencer. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una periodista de raza que ha hecho las delicias del espectador en televisión por muchos años. Ahora, Bárbara Bermudo se suma a las nuevas tecnologías y es toda una influencer de moda en las diferentes plataformas. A través de sus videos en Facebook, la comunicadora puertorriqueña nos pone al día de temas de actualidad y de momentos cómplices de vida en familia. Su más reciente producción nos muestra el maravilloso rincón donde está respetando la cuarentena con los suyos, su espectacular casa en Miami. Al hogar de Bárbara no le falta detalle, cada estancia está exquisitamente decorada pero es el jardín donde más tiempo les gusta pasar. Allí hacen sus barbacoas, las peques tienen su parque de juegos, hacen ejercicio y se bañan en su impresionante piscina. Un espacio en el que también hay lugar para animales de todo tipo, y no solo domésticos sino también salvajes, como estas dos serpientes que se colaron en su precioso jardín. En el interior destacan las estancias amplias y minimalistas sin exceso de adornos donde predominan los colores cálidas, blanco en su mayoría. En plena cuarentena su hijita Mía cumplió años y a pesar de la dura etapa, a la pequeña no le faltó su fiesta, gracias a la cual entramos en su casa y pudimos ver el gusto y elegancia de su decoración. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Suelos de mármol, amplios ventanales, estanterías adornadas con fotografías, obras de arte y plantas que decoran los rincones son algunos de los toques personales que la periodista ha dado a su cálido hogar. El jardín, el salón y, por supuesto, no podía faltar la cocina. Este es el lugar donde se reúnen a cocinar rico las recetas de la abuela y en el que comparten momentos únicos en familia. También de color blanco, destaca la enorme isla central adornada con sillas donde pueden sentarse alrededor para almorzar y disfrutar del momento. Aunque, sin dudas, el mobiliario más perfecto de su casa está vivo y lo conforman sus tres hijas y su esposo Mario Andrés Moreno, su razón de ser y el verdadero motor de su vida. En esta etapa de tiempo en casa, Bárbara está disfrutando como una niña de la compañía de las suyas, dejándose maquillar y jugando con ellas, sin olvidarse jamás de hacer la tarea, claro está. Junto a la periodista está su mamá Magali, quien pasa estos días de encierro con ella, una gran ayuda y compañía para hacer esta fase más llevadera. Gracias, querida Bárbara, por mostrarte siempre como eres, transparente y genuina.

