¡Así es Andy, el sexy y apuesto hermano desconocido de Ximena Duque! La empresaria no es la única guapa de la familia. Su hermano Andrés Duque, ajeno al mundillo de la fama y los focos, no tiene nada que envidiar a la feliz mamá de dos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su belleza y su talento conquistaron el mundo de la televisión a una temprana edad. Ximena Duque es una luchadora y lo que se propone lo consigue, a la vista está. Después de muchos años delante de las cámaras, ahora su familia es su mayor prioridad. Una familia que además de su esposo e hijos, también incluye a su mami y mano derecha, Clara Giraldo, y a Andrés Duque, su hermano del alma. Ambos son frutos del amor de su progenitora con su siempre recordado papá Germán Duque, que en paz descanse. Aunque Andy, como cariñosamente le llama la directora ejecutiva, lleva una vida absolutamente anónima lejos de las luces, las redes y todo lo que tiene que ver con la fama, es una pieza clave y fundamental en su vida. "Ya no podía más sin él, cuando la sangre llama, llama. Te amo hermano", le escribía Ximena en una entrañable publicación de Facebook hace tiempo. Image zoom Andrés y Ximena Duque Aunque Andrés vive en Colombia con sus dos hijos, la familia se mantiene muy unida a pesar de la distancia. Las publicaciones de su mamá presumiendo a sus dos retoños, ya convertidos en personas adultas, responsables y exitosas, así lo demuestran. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque por sus venas corre la misma sangre, Andrés y Ximena son muy diferentes. Mientras Ximena es muy elegante y juiciosa con cada detalle de su imagen, su hermano posee un look mucho más aventurero y hippie, donde los tatuajes, el pelo largo (en ocasiones) y la barba son sus señas de identidad. Les une, en cambio, un amor profundo por sus hijos, la familia y la vida. La pandemia les obliga a estar separados y no poder reencontrarse de momento pero no hay distancia cuando el cariño es verdadero. Andrés es junto a su esposo Jay Adkins y su hijo Cristan, el otro hombre de su vida, el que primero le conoció y con quien compartió sus primeros secretos. ¡Nada como el amor de hermanos!

