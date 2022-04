Así era el lugar donde creció Shakira en Barranquilla, Colombia La superestrella pop creció en el barrio de El Limoncito y acudió al colegio de San José, ¡mira las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Gerard Piqué hijos Sahsha y Milan Balloon World Cup in Spain Credit: Getty Images El apartamento 202 del Edificio Sagitario, ubicado en el número 135 de la calle 86 en el barrio de El Limoncito, en Barranquilla, Colombia, se ha convertido en sitio de peregrinaje para los fans de Shakira pues de acuerdo con a la alcaldía local ahí es donde la superestrella pop creció antes de ser famosa. Ese es el mismo barrio donde la artista conocería a su primer amor. La información había circulado ya desde hace años en un video viral del sitio EnLatino.com que se había dado a la tarea de visitar el sencillo edificio de dos plantas donde aún habitaba una de las antiguas vecinas de la intérprete de "Girl Like Me'. En dicho video también se observa a una mujer que ocupaba la vivienda que en su momento llegaron a ocupar Shakira Mebarack Ripoll, y sus padres, Nidia Ripoll y William Mebarack. La joven explicó que el apartamento consistía de tres habitaciones "pequeñas" y era sencillo. El barrio de El Limoncito se sitúa a unas 4 millas del centro de Barranquilla y se distingue por sus negocios familiares, parroquias y el parque del mismo nombre, con árboles frondosos y jardín de juegos infantiles: Parque El Limoncito Google Maps Credit: Google Maps Shakira contó en un video viral tomado en 1988 y que circula en YouTube que estudió en el Colegio San José de Barranquilla, donde obtuvo el segundo puesto en un concurso artístico: Shakira Colegio San Jose Credit: Colegio San José de Barranquilla De acuerdo a un post que circula en redes, el primer novio de Shakira fue un muchacho llamado Óscar Pardo que era su vecino cuando ella tenía 13 años y él 15 y que se la pasaban jugando con los muchachos del barrio. Claro que la 'humilde' vivienda de los Mebarack Ripoll palidece en comparación con el lujo de la mansión que la cantante empezó a construir hace unos años a las afueras de Barcelona para vivir junto a su pareja, el futbolista Gerard Piqué, y sus hijos Shasha y Milan. ¡Y ni hablar del entorno rodeado por los montes Pirineos en un poblado de apenas 400 habitantes! CASA DE SHAKIRA Y PIQUE en barcelona Credit: LAgencia/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se desconoce si el resto de los nueve hermanos de la cantante por parte de padre llegaron a residir en dicho edificio pero resultaría difícil pensarlo dadas sus aparentes dimensiones.

