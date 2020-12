Close

Así despidió Aislinn Derbez al que fuera su suegro, el padre de Mauricio Ochmann La que fuera pareja del actor expresó sus condolencias a su exmarido por la muerte de su padre y dedicó unas bonitas palabras al abuelito de su hija. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son el claro ejemplo de que separarse como pareja no significa hacerlo como personas. Es por eso que en estos difíciles momentos para Mauricio Ochmann tras la pérdida de su padre, Aislinn Derbez ha estado ahí para él. La actriz transmitió sus sentidas condolencias al padre de su hija en un mensaje en redes en el que también se despidió de su suegro. "Buen viaje abuelo memo, sigue cerquita como siempre", escribió la artista y mamá de la hermosa Kailani, fruto de su amor con Mauricio. Image zoom Aislinn Derbez | Credit: IG/Mauricio Ochmann A pesar de que la pareja anunció su separación a comienzos de este año, su relación sigue siendo muy estrecha por el amor que les unió una vez y, especialmente, por su princesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo han demostrado durante estos meses de crisis sanitaria en los que no han dejado de demostrarse su respeto y afecto por encima de todo. Image zoom El mensaje de Aislinn tan lleno de sentimiento es otra prueba del amor que les une. A las palabras de la hija de Eugenio Derbez también se sumaron las de otros compañeros del medio como Sebastián Caicedo, Fernanda Castillo y Mauricio Islas, entre otros.

