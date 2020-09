¡Así de simpática felicitó Aislinn Derbez a Eugenio Derbez por su cumpleaños! Y no fue la única... Omar Chaparro, Consuelo Duval, las redes celebraron el cumpleaños de Derbez, el último antes de subir al sexto piso, por todo lo alto. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez cumplió ayer cincuenta y nueve años. Mientras que las redes se deshacían en felicitaciones para el actor, su hija Aislinn Derbez compartió el más bello retrato juntos y una dedicatoria de lo más simpática, en la que aseguró que mientras ella envejece… ¡Su papá rejuvenece! “Hoy es su cumple y lo amo demasiado”,escribió la bella hija del mexicano. “Conforme pasan los años más quiere estar pegado a su familia y si no fuera tan necio y le echara tantas ganas a que siempre estemos juntos como muéganos y convivamos, no seríamos tan unidos todos”, confesó. “Gracias por siempre estar ahí cuando más te necesitamos y por promover el mueganismo familiar que de vez en cuando es divertido (sólo de vez en cuando)”, bromeó entre paréntesis. “Ojalá que cuando llegue a su edad me vea tan radiante y joven cómo el... Díganme: ¿de cuantos años parece?” preguntó a sus fans añadiendo un hashtag en el que hacía referencia a la película de The Curious Case of Benjamin Button. “Con esa eterna juventud sospechosa que se carga, primero parecía su hija, hoy parezco su hermana y a ver si no en 10 años voy a parecer su mamá”, comentó muy simpática. A punto de subir al sexto piso, Eugenio Derbez compartió un dulce retrato familiar: En él dio las gracias a su esposa por “un cumpleaños lleno de amor y que nunca olvidaré”, sin olvidar añadir el nombre de su hija, Aitana. Dos de sus amigos y compañeros más queridos no olvidaron felicitarle desde sus muros. Estas fueron las cariñosas palabras que le dedicó su inseparable Omar Chaparro. “Hoy festejo tu cumpleaños y celebro tu vida, no sólo por ser un comediante extraordinario, sino por ser el ser humano que tengo el privilegio de llamar amigo, el bueno, el genuino, el sabio, el buen consejero, el adorable, el compartido, el único Eugenio Derbez”, y añadió un explícito: “Te quiero cab…“ SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y así fue como Consuelo Duval quiso hacerse presente de forma muy especial en el cumpleaños de su colega: “Creo que desde hace 20 años celebro tu vida. Qué maravilla ser testigo de todo lo que has logrado en lo profesional y personal. Amo a tu familia, amo tu trabajo y ¡te amo a ti kquita! ¡Con todas las fuerzas de mi corazón! ¡FELIZ CUMPLEAÑOS AMADO AMIGO MÍO!”.

Close Share options

Close View image ¡Así de simpática felicitó Aislinn Derbez a Eugenio Derbez por su cumpleaños!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.