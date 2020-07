¡Así de romántico felicitó el legendario Vicente Fernández al amor de su vida! "La vida me ha enseñado que los amores verdaderos siempre encuentran su camino", confesó esta leyenda viviente a su mujer. Su hijo, Alejandro Fernández compartió una foto que también hizo las delicias de sus fans. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy celebró años la mamá y la esposa de dos grandes leyendas de la música mexicana, María del Refugio Abarca, más conocida como doña Cuquita, mujer de la leyenda Vicente Fernández y mamá del gran Alejandro Fernández. Ambos cantantes no olvidaron celebrar su gran día en las redes. Así lo hizo su esposo, con quien se casó cuando Vicente todavía era un joven humilde con poco que ofrecerle, salvo un amor apasionado, Después de enamorarse de ella a primera vista, le regaló una flor de laurel al salir de misa. “Cuando le pedí que fuera mi novia, me rechazó una vez. La segunda, me dejó esperando tres días, fueron los más largos de mi vida”, ha dicho más de una vez. “Saben amigos, si volviera a nacer, me casaría con la misma mujer, sin dudarlo un segundo... Con cariño y amor para mi Cuquita”, escribió bajo el poético mensaje que publicó en el que puede leerse: “La vida me ha enseñado que los amores verdaderos siempre encuentran su camino”. Más tarde compartió este bello retrato del matrimonio: ¡la pareja lleva casada desde el 27 de diciembre de 1963! “Una vez más, gracias mi Cuca, por ser el amor de mi vida ¡Feliz cumpleaños!”, escribió el Rey. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hijo Alejandro también quiso unirse a la felicitación y compartió un lindo retrato familiar junto a sus papás, a quienes se encuentra muy unido. “Gracias a la vida por la madre que me regaló, gracias por todo y por tanto. Te amo y que Dios siempre te bendiga. ¡Guarda la fecha pa’ celebrarte después a lo grande, cukis, como te mereces!”, escribió muy cariñoso.

Close Share options

Close View image ¡Así de romántico felicitó el legendario Vicente Fernández al amor de su vida!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.