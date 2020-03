Así cuida Toni Costa a Adamari López durante sus días de cuarentena El bailarín español ha mostrado cómo están siendo estos días de confinamiento para la familia y los mimos que está dedicando a su chica. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Corren tiempos complicados para todos pero con el amor y la unión familiar todo se hace más llevadero. Así nos lo ha transmitido Toni Costa quien con la mejor de sus sonrisas y su buena energía nos ha compartido cómo están llevando en casa estos días de confinamiento. Para empezar está cuidando mucho a su chica, Adamari Costa. Siempre lo hace, pero en esta cuarentena mucho más. A través de sus redes sociales nos ha mostrado cómo ha consentido a su mujer con rica comida, siempre sana, y el cuidado de la casa. “Aquí alguien va a cenar bien rico”, ha comentado el coreógrafo mostrando un delicioso plato de comida peruana que ha encargado para sus chicas, porque Alaïa está incluida en el banquete, ¡por supuesto! Image zoom Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari se encuentra en casa cumpliendo las medidas requeridas. Tras compartir espacio con una persona que estaba infectada del coronavirus, la presentadora decidió hacer la cuarentena y evitar cualquier tipo de riesgo. Desde casa ha mandado a sus fans un mensaje tranquilizador y también nos ha mostrado cómo está siendo su día a día. Image zoom Adamari López Entre las joyitas que nos ha enseñado está esta preciosa imagen de su pequeña haciendo los deberes de la escuela. La chiquitina está aprendiendo a restar y en estos días sin colegio hay que seguir practicando y trabajando desde el hogar. Mantenerse activos y unidos es la mejor manera de hacer frente este momento. ¡Ánimo y fuerza! Advertisement

