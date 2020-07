¡Así consiente la abuelita de Chiquis Rivera a su nieta enferma de coronavirus! Este es el delicioso remedio que la mamá de Jenni Rivera envió a su nieta y a Lorenzo Méndez, diagnosticados con la COVID-19. ¡Nada como el amor de una abuela! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez continúan aislados en casa recuperándose del coronavirus que les fue recientemente diagnosticado. Como es natural, Dona Rosa, mamá de Jenni Rivera, no puede estar más al pendiente y vela desde lejos por el bienestar de su nieta y su marido. Image zoom El fin de semana la abuela de Chiquis les preparó un caldito delicioso, de camarón y pescado, para reconfortar a sus familiares enfermos de la COVID-19. ¡Nada como los caldos de la abuelita cuando uno no se siente bien! ¿Cierto? “Esto es para mis enfermos. A ver, ¿quién está enfermo? Que Dios me los sane. Necesitan tomar muchos calditos los que están enfermos de Covid”, aseguró Dona Rosa, mientras mostraba el delicioso guiso que preparaba para su nieta, quien después lo presumió en sus redes. “Esperemos en Dios que pronto estén bien. Bendiciones”. Image zoom Mezcalent Hoy lunes Chiquis Rivera volvió a sus redes para contarle a sus fans cómo avanza la enfermedad: “¡Feliz lunes a todos! Ayer nos les di un update de cómo estamos Lorenzo y yo. Gracias a Dios les estamos echando muchas ganas, me la he pasado acostada, pero hoy me desperté, no me sentía muy bien, pero me dije voy a limpiar la cocina, me voy a mover un poco más el día de hoy, de hecho me voy a subir a la caminadora... Dicen que es mental y sudar ayuda muchísimo, voy a caminar un poquito”, anunció. Image zoom Instagram/ Chiquis Rivera También aseguró que lo que más le estaba haciendo sufrir por ahora eran los dolores de cabeza: “es lo peor, no estoy al cien, como al setenta”, y después de recomendar algunos medicamentos, animó a los enfermos a que tomaran muchos líquidos, agua y té caliente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además del caldito, Chiquis habló de otro cuidado otorgado por su esmerada abuela: “Mi abuelita me mandó con una doctora una inyección de células madre que me ayudó bastante. Sigo tomándome todo, para el sistema inmune, para fortalecerlo y echarle ganas”. Esperamos que, gracias al cuidado y el cariño de sus seres queridos, la pareja se vaya sintiendo mejor día a día. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

