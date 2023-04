"Ya no soy un papacito; ahora sí soy un papá", así confirmó Christian Nodal que espera su primer bebé Tras semanas de especulación, Christian Nodal da a conocer que él y su novia Cazzu serán padres por primera vez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varias semanas, había surgido un rumor de que la compositora argentina Cazzu y Christian Nodal esperaban su primer hijo. Tras la negativa constante de ambos, hoy se confirma que efectivamente, los dos cantantes se convertirán en padres por primera vez. Fue la intérprete de "Visto a las 00:00" quien dio a conocer la noticia durante un concierto al mostrar su pancita de embarazo y posteó el video en su cuenta de Instagram. Por su parte, el intérprete de "Botella tras botella" hizo un primer anuncio al mostrar en una de sus historias, en la misma red social, a su novia con una enorme chaqueta blanca. Posteriormente, confirmó públicamente que esperar un bebé. "Quiero darles la noticia que ya no soy un papacito; ahora sí soy un papá", mencionó Nodal durante un concierto y brindó con todos los asistentes; el video con la confirmación se dio a conocer en Tik Tok. Christian Nodal y Cazzu Credit: Manny Hernandez/Wireimage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones ante esta noticia no se hicieron esperar por parte de los cibernautas. "Un mini Nodal o una mini Cazzu"; "Felicidades por su bebé; que sean siempre muy felices"; "Bien campeón. Hiciste madre a la persona correcta"; "Van a ser unos grandes papás"; "Hermosa Julieta mereces toda la felicidad del mundo. Felicidades a ambos", y "awwwwwwwwww te quiero abrazar Julieta; hermosiiiisiiimaaaaaaaaaaa. ¡Qué emoción!", fueron algunos mensajes. Christian Nodal Aunque los comentarios continuaron. "Que manera tan hermosa de anunciarlo"; "¡Qué linda! Hay mujeres que se ven súper lindas embarazadas; yo parecía un sapo y voy por otro. A ver como me veo como un oso"; "Estaba triste, y ver esto me hizo sentir tanta felicidad. Mi hermosa Cazzu que dios me la bendiga y me la proteja siempre"; "Nodal va a ser papá ¡qué lindo! Felicidades", agregaron. De momento, los tortolitos Cazzu y Christian Nodal están disfrutando de este gran momento en sus vidas; quizá más adelante den mayores detalles al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Ya no soy un papacito; ahora sí soy un papá", así confirmó Christian Nodal que espera su primer bebé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.