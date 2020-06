¡Sola y guapísima! ¡Así celebró la reina Isabel la fiesta oficial de su 94 cumpleaños! Sin sus seres queridos y guardando la distancia social en el castillo de Windsor, la longeva monarca vivió así su atípico día de Trooping The Colour que tantas veces vimos celebrar desde su famoso balcón en el palacio de Buckingham acompañada de su familia. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La reina Isabel II de Inglaterra acaba de cumplir 94 años el pasado 21 de abril, aunque como todos los años, hoy es el día elegido para su celebración oficial acompañada de su familia y su súbditos durante el famoso Trooping The Colour. Como no podía ser menos, el cumpleaños de la admirada reinase vio muy afectado por la pandemia y no sólo no pudo celebrarlo en compañía de sus seres queridos, también cambió el lugar de la festividad al pintoresco castillo de Windsor, donde ella y su esposo están recluidos huyendo de la COVID-19. Este fue el video que compartió la familia real británica del día de hoy durante la ceremonia oficial del cumpleaños de la longeva monarca para el recuerdo: En él podemos ver a la reina ataviada con un favorecedor color agua-turquesa, vestida con un abrigo de Stewart Parvin, adornado con un broche que representa un puerro, que es el símbolo de Gales, en honor a los soldados del primer batallón de la Guardia Galesa que desfilaron frente a ella. El resto de su atuendo era también de lo más fiel a su estilo: zapatos de tacón bajo, bolso negro y guantes blancos, además de un precioso sombrero del tono exacto de su abrigo y acicalada con joyas de perlas. Image zoom INSTAGRAM The Royal Family SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este pandémico Trooping The Colour, todos extrañamos ver a su familia junto a ella, especialmente a los ya míticos príncipe Guillermo y Kate Middleton acompañados de sus encantadores hijos, que tantas buenas imágenes nos dejaron en el pasado la enorme balconada del palacio de Buckingham. Esta vez, por motivos del coronavirus, la reina se vio obligada a vivir esta tradición sola y guardando la distancia social en el castillo de Windsor, donde está recluida junto a su esposo esperando a que escampe la temida COVID-19. ¡Larga vida a la reina!

Close Share options

Close View image ¡Sola y guapísima! ¡Así celebró la reina Isabel la fiesta oficial de su 94 cumpleaños!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.