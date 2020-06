¡50 años! ¡Así celebró Julián Gil su quincuagésimo cumpleaños! Aunque lejos de su hija Nicolle Gil, porque su prometido padece cáncer, ella no olvidó dedicarle el más bello de los mensajes a su papá. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡No todos los días se cumplen cincuenta años! Eso debió pensar el actor Julián Gil cuando despertó hoy sábado y compartió esta instantánea con carita de sueño desde sus redes: “Quinto piso y feliz. De regalo me quedo en cama hasta que me canse, jajaja. A todos gracias por sus mensajes ❤”, escribió de buen humor nada más abrir los ojos hoy día trece de junio, la mañana que cumplió medio siglo. Aunque gracias al detalle de Raúl de Molina y Lili Estefan, sabemos que comenzó a celebrarlo desde ayer: “Miren el bizcocho (pilón) que me mando mi familia de El Gordo y la Flaca, los adoro ❤”, dijo agradeciendo después a los creadores de su grandioso pastel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero si algo le llenó de emoción fue el sentido mensaje de su hija: “¡Tus 50 años (km) de vida! ¡Quiero desearte el mejor de los cumpleaños y que por razones difíciles no he podido estar a tu lado para celebrar en grande!” confesó la hija del galán, quien atraviesa una etapa muy dura porque su prometido padece cáncer, lo que les obligó a posponer su boda. “Le doy gracias a Dios por permitir darte un año más de vida y más que eso, salud. Sé que sabes lo mucho que significas para mí pero no puedo dejar en este día de dar las gracias por haberme dado vida junto a mami, por ser mi héroe y por formar quien soy hoy. Dicen por ahí que la familia no se escoge pero si fuese así te volvería a escoger una y mil veces.”, aseguró cariñosa. Image zoom Instagram / Nicolle Gil “¡Hoy cumples tus 50 años! ¡Qué padre tan guapo y admirable tengo por Dios! Como me encantaría poder darte un abrazo en este momento, y sepas que aunque estamos a la distancia, seguimos más unidos que nunca, y eso vale más que nada. ¡TE AMO PAPI por más años!”, concluyó. Su papá le contestó amoroso desde sus stories: “Te amo hija, de los 50, 35 contigo”. Muchas celebridades quisieron felicitarle también en su día, como sus compañeros Angélica Vale o Mane de la Parra.

