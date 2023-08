Así celebró Christian Chávez su cumpleaños número 40 ¿estuvieron sus compañeros de RBD? Christian Chávez no dudó el tirar la casa por la ventana para festejar su cuarta década y lo hizo de una manera muy espectacular. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo 7 de agosto de 2023, Christian Chávez cumple 40 años. Sin embargo, ayer sábado comenzó con la celebración. La temática de la fiesta fue el tema de Barbie, tan de moda ahora por la película homónima. Ante ello, muchos de los asistentes al evento portaron atuendos rosados, como Maite Perroni y Anahí, quienes no dudaron en mostrar lo felices que estaban de festejar al lado de su amigo. Por su parte, Dulce María lució un conjunto azul con brillos y Christopher Uckermann un pantalón rosa con playera blanca. Los cinco integrantes de RBD estuvieron unidos para el momento del pastel y no dudaron en posar alegremente. Los videos que dio a conocer Chávez, en las historias de su cuenta de Instagram, dejan constancia de lo animados y divertidos que estaban todos en la fiesta. Los cibernautas no dudaron en pronunciarse al respecto. "¿Qué Poncho [Herrera] tiene mala relación con ellos o qué? Porque entiendo no querer o poder participar en la reunión, pero ¿ni para el cumple pudo venir?", advirtió un usuario. "Es el único Barbie Ken. Que me cae bien"; "Los más hermosos 40 que he visto. Los amo RBD por siempre"; "¡Dios mío, 40! ¡Mi vejez acaba de golpearme de pronto!"; "Están igual, no envejecen"; "Wow 40 y parece de 30, hasta de 28"; "Se conservan tan bellos", y "No parece de 40", agregaron. Christian Chávez Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que llamó la atención fue que Dulce no portara un vestuario alusivo a Barbie; lo cual, ocasionó que fuera comparada con su personaje de Roberta en la telenovela Rebelde. "Dice maría al estilo Roberto todos con la temática de Barbie y ella toda irreverente de negro me encanta"; "Dulce siendo Roberta en una fiesta de Barbie"; "Dulce siendo Dulce de negro. Todos bellos los RBD", y "Dulce aún sigue con su personaje de Roberta", fueron otros mensajes. Parece que este es el preludio de la gira que iniciarán todos los integrantes de RBD en breve.

