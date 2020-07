Así celebró Burak Özçivit, el galán de la telenovela turca 'Amor Eterno', su aniversario con su esposa Por Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/ Burak Özçivit El actor Burak Özçivit roba suspiros en la telenovela turca Amor eterno (Univision), pero solo tiene ojos en la vida real para su esposa, la actriz Fahriye Evcen. ¡Así celebraron su tercer aniversario de casados! Empezar galería Amor de telenovela Image zoom Instagram/ Burak Özçivit La bella pareja parece salida de un cuento de hadas. La actriz alemana y el actor turco se conocieron mientras grababan juntos la telenovela Çalıkuşu en el 2013. La química fue tan intensa que llegaron al altar. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio El uno para el otro Image zoom Instagram/ Fahriye Evcen La actriz compartió esta imagen de su romántica boda frente al mar en el 2017. "El amor lo es todo", expresó. 2 de 10 Applications Ver Todo Impactante pareja Image zoom Instagram/ Fahriye Evcen Los actores llevan tres años casados y se profesan su adoración el uno al otro en redes sociales. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Futuro galán de cine Image zoom Instagram/ Fahriye Evcen Su bebé Karan heredó la belleza de los dos y podría convertirse en una estrella de la pantalla grande si así lo desea con estos dos maestros en casa. 4 de 10 Applications Ver Todo El paraíso juntos Image zoom Instagram/ Burak Özçivit Románticas imágenes como esta, de un viaje en barco abrazados y disfrutando de un atardecer, abundan en el Instagram del galán. 5 de 10 Applications Ver Todo Destinados a amarse Image zoom Instagram/ Burak Özçivit Los actores se casaron tras cuatro años de noviazgo y se apoyan el uno al otro en sus carreras. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su reina Image zoom Instagram/ Burak Özçivit El guapísimo histrión llena de tiernas caricias a su amada, quien es la envidia de muchas admiradoras de él. 7 de 10 Applications Ver Todo Cuidando lo que vale Image zoom Instagram/ Burak Özçivit Aunque tienen una legión de fanáticos, ambos se esmeran por mantener su vida matrimonial privada. 8 de 10 Applications Ver Todo Su admirador Image zoom Instagram/ Burak Özçivit El pequeño Karan se divierte viendo a su papá en la televisión. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Feliz aniversario Image zoom Instagram/ Burak Özçivit Se casaron en Estambul, Turquía, hace tres años y al parecer la luna de miel continúa. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

