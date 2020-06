¡Sonríe! ¡Así celebró Bárbara de Regil su fantástico cumpleaños! Rodeada de globos y flores, abrazada por sus seres queridos en su hermosa casa, la protagonista de Rosario Tijeras celebró el cumpleaños más espectacular de la cuarentena. ¡No te lo puedes perder! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Bárbara de Regil tuvo una fiesta de cumpleaños sencillamente increíble. En su casa y rodeada de sus seres queridos, las felicitaciones y los agasajos se repartieron a lo largo del día en la intimidad de su hogar, terminando la divertida jornada con cambio de look y una fastuosa cena. Desde temprano, su marido Fernando Schoenwald, su hija Mar, su mamá, Gabriela Alfaro y su hermana Michelle de Regil, le brindaron un día lleno de amor y sorpresas. Todo comenzó con una pared cubierta de globos en la que podía leerse Barbara’s Party, que emocionó hasta las lágrimas a la protagonista de Rosario Tijeras. Image zoom INSTAGRAM Bárbara de Regil Image zoom INSTAGRAM Bárbara de Regil La sala principal estaba cubierta de ramos por todos lados, y hubo un detalle muy especial de un centro de flores que era la réplica exacta de uno de los tatuajes de la actriz. Image zoom INSTAGRAM Bárbara de Regil Image zoom INSTAGRAM Bárbara de Regil Otros detalles muy simpáticos que su familia le regaló, fueron una piñata con su propia imagen y un encantador pastel de cumpleaños con la sencilla frase que la influencer del cuerpo de oro ha hecho viral: “Sonríe”. Image zoom INSTAGRAM Bárbara de Regil Image zoom INSTAGRAM Bárbara de Regil Los detractores no pueden con esta mujer quien, con una energía sobrehumana, se cae y se levanta las veces que haga falta. Aunque a algunos les pique, ella continúa subiendo como la espuma y voltea las burlas para convertirlas en aliadas. Después de todo, ¿qué puede haber más bonito a que te conozcan por exigirle al mundo una sonrisa? Image zoom INSTAGRAM Bárbara de Regil Si pasó un día fabuloso, la noche fue de ensueño. Primero apareció con un nuevo look que nos cortó la respiración, con el pelo ondulado y el color de la melena más claro. ¡Guapísima! Image zoom INSTAGRAM Bárbara de Regil La mesa que se sirvió para la cena no pudo ser más fastuosa, llena de lucecitas que daban un ambiente muy romántico a la sala. Image zoom INSTAGRAM Bárbara de Regil En el lujoso catering de la noche, no podía faltar el sushi favorito de la prima de Marco Antonio Regil. Por supuesto, todos los meseros que atendieron la fiesta iban cubiertos con tapabocas como se estila ahora en estos días de coronavirus. ¡Muy bien! Image zoom INSTAGRAM Bárbara de Regil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de soplar las velas, Bárbara de Regil terminó el día de su cumpleaños en brazos del amor de su vida, su esposo Fernando, de quien ella presume estar locamente enamorada en todo momento. ¡Juntos bailaron al ritmo de las melódicas notas de un violinista que creó un ambiente aún más romántico! Image zoom INSTAGRAM Bárbara de Regil ¡Muchas felicidades, Bárbara! ¡Sigue brindando ese ejemplo de lucha que tantos corazones está conquistando y que cumplas muchos más!

