¡Así celebró Bárbara Bermudo el cumple de su amorcito! ¿Imaginas cumplir años un día tan atípico como un 29 de febrero? #Chicobisiesto Así llamó la conductora Bárbara Bermudo al amor de su vida en un día tan especial como el de hoy. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La conductora Bárbara Bermudo se puso de lo más tierno a la hora de festejar hoy el cumpleaños de su esposo, Mario Andrés Moreno, un 29 de febrero. La pareja tiene tres preciosas niñas: Mía, quien nació en mayo de 2009; Camila, nacida en octubre de 2010 y la pequeña Sofía, cuyo embarazo anunció en el show de Despierta América en 2015. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Otro año más tengo que dar las gracias a Dios por estar a tu lado. Te deseo que en este día se cumplan todo los deseos de tu corazón y que los días que están por venir vengan cargados de salud, sabiduría de éxitos y de victorias. Sabes lo mucho que te amo. ¡Felicidades!”, y añadía simpática el hashtag “Chico bisiesto”. “Te amamos papi. Feliz cumpleaños número 13 ya que naciste un 29 de Febrero”, bromeaba de nuevo la esposa de Mario Andrés Moreno. Sus hijas tampoco dejaron de felicitar a su querido papá en tan señalado día. “Feliz cumpleaños papi, te amamos mucho … Que Dios te bendiga siempre” y lo firmaban con el hasghtag de las hermanas Moreno. Por su parte, Mario Andrés compartió el video de la fiesta de su cena familiar para celebrar su gran día. “¡Feliz de celebrar un año más de vida en compañía de la familia y gracias a mi amada esposa que siempre me sorprende!”, comentó muy cariñoso. Antes de eso, tuvo un cálido recordatorio de agradecimiento también para sus papás: “Agradecido a Dios y a mis padres por darme la vida”, decía en un momento de profunda reflexión frente al mar. ¡Muchas felicidades desde la redacción de People En Español y que cumpla muchos más! Advertisement

