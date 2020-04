Así celebraron la Pascua las famosas latinas Así festejaron la Pascua Jennifer López, Salma Hayek, Thalía y otras famosas latinas. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No hay duda de que la celebración de la llegada de la Pascua en este 2020 será inolvidable para los cristianos alrededor del mundo. No es para menos, ya que por la situación que afronta el planeta debido a la pandemia generada por el COVID-19, millones de personas festejaron el Domingo de resurreción en casa y junto a sus familias. Desde luego, grandes estrellas del entretenimiento latino aprovecharon el día para compartir emotivos y bellos mensajes a través de sus populares redes sociales. Aquí te compartimos los detalles de cómo celebraron la Pascua las famosas. Jennifer López La Diva del Bronx fue una de las celebridades que se volcó a sus redes para saludar a sus seguidores durante la celebración del Domingo de resurreción. “Quiero desearles una Pascua maravillosa y feliz, se que son tiempos difíciles. Hoy es un día en el que celebramos milagros, oremos por el nuestro ... Los amo a todos, ¡felices Pascuas!”, expresó por medio de un video colgado en Instagram. Salma Hayek Por su parte, la bella actriz mexicana decidió celebrar la llegada de la Pascua endulzando un poco el día de sus seguidores con una deliciosa receta. “Para que se entretengan, aquí unas recetas de chocolates hechas en casa, para que disfruten con su familia estas Pascuas. ¡Felices Pascuas!”, escribió Salma junto a un video. Thalía La multifacética artista decidió sorprender a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram con esta sensual foto, en la que se transformó en una conejita de Pascua. Bárbara Bermudo La reconocida periodista, de 44 años, compartió un bello y emotivo mensaje de reflexión en sus redes. “Que tengas un día bendecido, lleno de paz y aprovechemos este tiempo para redescubrir la alegría de la familia. Él vive, celebra su resurrección”, lee parte del mensaje escrito por la bella puertorriqueña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lili Estefan Así de feliz, juntos a sus dos retoños Lina y Lorenzo, posó la querida presentadora del show El Gordo y La Flaca de Univisión. “Lo más valioso en la vida no es lo que tenemos, sino a quien tenemos. ¡Felices Pascuas mi gente bella! Deseándoles salud sobre todas las cosas y que tengan a Dios en sus vidas. Los quiero”, fue el lindo mensaje de Lili para sus millones de seguidores. Gaby Espino La estrella venezolana de la pantalla chica aprovechó la celebración de la Pascua no solo para posar con estas divertidas orejas de conejito, también para presumir de lo mucho que ha crecido su hija Oriana. “Mi bebé… Ya es grande, pero siempre será mi bebé”, aseguró Gaby acompañando estas fotos. Carmen Villalobos La sexy actriz colombiana dejó para sus millones de seguidores este mensaje: “Cuando podamos salir, estoy segura de que saldremos siendo mejores personas y valoraremos aún más cada abrazo, cada caricia, cada beso, cada palabra. Feliz domingo de Pascua mi gente linda”. Aracely Arámbula La estrella mexicana de los melodramas posó junto a este conejito para compartir un emotivo mensaje a sus fans. “Feliz domingo de Pascua. Una Semana Santa diferente pero con toda la energía positiva deseándoles infinita salud”, escribió Aracely. Dulce Maria La exintegrante del reconocido grupo juvenil RBD aprovechó el Domingo de Pascua para compartir un emotivo mensaje y al mismo tiempo demostrar nuevamente que es una mujer de fe. “No dejemos de valorar y agradecer todo lo que tenemos y ayudar a quien más nos necesita. Los quiero mucho”, lee parte del bello texto colgado por la cantante y actriz. Itati Cantoral La icónica actriz mexicana aprovechó el domingo de Pascua para dejarles saber a sus seguidores que la mejor forma de celebrar este día era en casa junto a la familia. “¡Quédate en casa y haz ejercicios! Domingo de resurrección”, lee el texto que acompaña este video de Itati junto a su clan. Ana brenda La bella actriz, nacida en Texas, colgó en sus redes sociales esta linda fotografía para celebrar la llegada de la Pascua. Advertisement

