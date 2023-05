¡Así celebraron el Día de la Madre Jennifer López y Ben Affleck! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron el Día de la Madre con sus mamás y sus hijos Credit: Photo © 2023 x17/The Grosby Group ¡Nos encantó el romántico vestido que eligió Jennifer Lopez para celebrar el Día de las Madres! Empezar galería Jennifer López y Ben Affleck celebran el Día de la Madre Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron el Día de la Madre con sus mamás y sus hijos Credit: Photo © 2023 x17/The Grosby Group Jennifer López y Ben Affleck celebraron el Día de la Madre con sus mamás y sus hijos, en Los Ángeles. Para la velada, la cantante y actriz apostó por un romántico vestido estampado con hombros al descubierto. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Belinda rinde tributo a los Foo Fighters Belinda sorprendió a sus fans haciendo un cover de “Foo Fighters” durante su show en el Festival Tecate Emblema Credit: Photo © 2023 Entrefam/The Grosby Group Belinda sorprendió a sus fans haciendo un cover de la banda Foo Fighters durante su show en el Festival Tecate Emblema. 2 de 7 Ver Todo Celinés Toribio en la apertura del nuevo restaurante de Natti Natasha Natti Natasha y Celines Toribio en el lanzamiento del restaurante de Natti en Miami Credit: M&M The Agency Natti Natasha se asoció con Sugar Factory e inauguró por todo lo alto el lanzamiento de su nuevo restaurante, en Miami. Amigos y celebridades asistieron a la fiesta de apertura como, entre otros, la artista y empresaria Celinés Toribio. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Camilo y Evaluna, día de playa en Miami Camilo y Evaluna disfrutan de un día de playa en Miami con su hijita, Indigo Credit: Foto©2023: Moises Naviera/ Grosby Group Camilo y Evaluna disfrutaron de un día de playa en Miami con amigos. 4 de 7 Ver Todo Kim Kardashian fan de los Lakers Kim Kardashian se declara fan de los Lakers con una camiseta especial de Jack Nicholson Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group Kim Kardashian se declaró fan de los Lakers con una camiseta especial de Jack Nicholson. 5 de 7 Ver Todo Ednita Nazario canta junto a Robi Draco Rosa Ednita Nazario logro un récord con su presentación número 20 en el escenario del Coliseo de Puerto Rico Credit: Photo © 2023 Alfredo Rolón/The Grosby Group Ednita Nazario interpretó sus éxitos musicales durante su exitosa presentación en el Coliseo de Puerto Rio. La cantante puertorriqueña tuvo de invitado especial y de sorpresa a su amigo y colaborador, el cantautor Robi Draco Rosa, con quien interpretó el tema "Más grande que grande". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Danna Paola, dos shows en un día Danna Paola da muestra de su juventud y profesionalismo al presentarse en dos eventos el mismo día: primero en el festival Tecate Emblema y horas después en Puebla Credit: Mezcalent Danna Paola dio muestra de su juventud y profesionalismo al presentarse en dos eventos el mismo día: primero en el festival Tecate Emblema y horas después en Puebla. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así celebraron el Día de la Madre Jennifer López y Ben Affleck!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.