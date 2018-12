Así alivia sus penas Geraldine Bazán tras el escándalo público con su ex

Las últimas semanas están siendo de todo menos agradables para Geraldine Bazán. El escándalo mediático de su ex Gabriel Soto, su romance con Irina Baeva y las acusaciones de cyberbulling de la nueva novia de su ex contra ella no se lo han puesto fácil estos días.

Sin embargo, la actriz de 34 años no está dispuesta a permitir que la sonrisa desaparezca de su cara. Es por eso que se está dedicando a lo que más feliz le hace en la vida, estar con sus hijas, Elissa y Alexa. Ellas siempre han sido su tabla de salvación y la razón principal por la que seguir luchando cada día.

“Un poema, mi poema”, ha escrito en su última foto de Instagram. En ella aparece junto a sus princesas montando a caballo en un lugar paradisíaco.

Madre e hijas están más unidas que nunca y mantienen su dí a día como siempre, disfrutando de los momentos más simples de la vida. La actriz ha apartado a sus hijas de todo el asunto con su ex, pero en parte su lucha por el bienestar de las mismas es una de as grandes razones por las que las cosas han llegado hasta aquí.

Tal y como confesara en su último video de Youtube, está más fuerte que nunca y por eso nada ni nadie puede acabar con su bienestar personal. Además de sus pequeñas y su trabajo, ahora también está entregada a su perrita Shanti que estos días ha necesitado ayuda médica por un problema de salud que la ha tenido en el hospital unos días.

El amor a su familia y los suyos está siendo la mejor medicina para el corazón.