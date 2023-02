Se da a conocer que hizo Pablo Lyle cuando se enteró de la muerte de Juan Ricardo Hernández Por primera vez, se relata que ocurrió con Pablo Lyle en el momento que supo lo que sucedió con el señor Juan Ricardo Hernández. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 3 de febrero de 2023, Pablo Lyle fue condenado a cinco años de cárcel y ocho de libertad condicional tras ser declarado culpable de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, quien falleció luego de un incidente de auto. Si bien, los hijos y esposa del actor enviaron cartas a la jueza con el fin de buscar a una condena menor, también lo hizo Lucas Delfino, quien está casado con Silvia, la hermana del protagonista de la telenovela Mi adorable maldición. En dicha misiva se revela que hizo el famoso cuando se enteró de la muerte del hombre de origen cubano. "Fue durante el viaje familiar de Pablo [Lyle] a Miami para dar la bienvenida al nacimiento de mi segundo hijo que ocurrió el accidente que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando la policía llegó a mi casa, llamé a Pablo, que estaba en el aeropuerto, y le conté lo ocurrido", relató Delfino en la carta dirigida a la mencionada autoridad a cargo del caso. "Lo qué pasó a continuación no me sorprendió para nada. Sin un solo instante de duda, inmediatamente, me dijo que se quedaría. Puso a su familia en avión a México y luego buscó a los agentes de la ley y como se le indicó", continuó. "Pablo regresó de México después de la trágica muerte del señor Hernández; esto es algo que hizo comprendiendo perfectamente las posibles consecuencias de tal decisión, nuevamente un testimonio de su carácter". Pablo Lyle Credit: Jose A. Iglesias/El Nuevo Herald/Tribune News Service via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a que el estelar de la película Mirreyes contra Godinez estaba consciente del riesgo que podría representar lo ocurrido, no dudó en afrontar la situación y mostrar su pesar hacia el occiso y su familia. "No sabía cuál sería el resultado final para él y su familia, y estaba aterrorizado, pero aún así regresó. Me dijo que la única forma de enseñar es con el ejemplo; eso pensando siempre en sus hijos", agregó. "En las innumerables veces que nos sentamos juntos a hablar de esto, no hubo ni una sola vez que no me dijera lo mortificado que se sentía por la muerte del señor Hernández y el duelo que debe estar pasando su familia". Ahora, Pablo Lyle cumple la sentencia en una prisión de Florida, mientras su familia buscar apelar este fallo.

