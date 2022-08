Ashton Kutcher revela su experiencia con extraño trastorno que lo dejó sin ver, escuchar y caminar Por primera vez, Ashton Kutcher habla de la enfermedad que los dejó severamente incapacitado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Ashton Kutcher luce como una persona muy sana y fuerte, tuvo un episodio en su vida que lo hizo confrontarse personalmente y valorar las pequeñas cosas que dejó de hacer a causa de una enfermedad que sufrió llamada vasculitis y que le ocasionó fuertes problemas de salud que lo hicieron pensar en el peor escenario sobre su lo que sería su existencia. "Hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me dejó sin visión, destruyó mi audición, todo mi equilibrio", explicó Kutcher en programa estadounidense de televisión Running Wild with Bear Grylls: The Challenge (NatGeo). "En el minuto en el que empiezas a ver que los obstáculos que hay son para darte lo que necesitas, ahí la vida empieza a ser divertida. Empiezas a surfear por arriba de los problemas, en lugar de vivir por debajo de ellos". El actor se dio cuenta de que debía disfrutar cada momento, aún cuando ya no contaba con las habilidades habituales a causa de dicha enfermedad. Trató de encontrarle lo positivo al conflicto de salud que estaba viviendo. "No aprecias las cosas que tienes hasta que las pierdes", advirtió. "No sabía si iba a poder volver a ver, si iba a poder volver a escuchar. No sabía si podría caminar de nuevo. Me siento afortunado de estar vivo". Ashton Kutcher con su hijo Credit: Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a esta fuerte experiencia Ashton Kutcher prefiere concentrarse en los bueno, como mencionó, disfrutar por completo de la vida, y pasar grandes momentos al lado de la familia que ha creado al lado de su esposa Mila Kunis y sus hijos, Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood.

