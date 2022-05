Ashley Judd confirma que su madre Naomi Judd se suicidó: "Utilizó un arma" La actriz dio un testimonio conmovedor en el programa Good Morning America, donde compartió "el nivel de catástrofe" personal que sufría su progenitora en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noticia de la muerte de Naomi Judd trajo consigo muchas suposiciones, entre ellas la posibilidad de un suicidio debido a su estado de salud mental. Finalmente ha sido su hija, Ashley Judd, quien confirmó en una conmovedora entrevista a Diane Sawyer para Good Morning America que su progenitora "usó un arma" cuando se murió el pasado 30 de abril. De esta manera reconoció que su madre había cometido suicidio. Con el fin de evitar ruido mediático y rumores innecesarios, la actriz prefirió dar la versión oficial en nombre de la familia. "Como no queremos ser parte de los rumores, compartiré con ustedes que usó un arma. Mi madre usó un arma de fuego", explicó la artista de 54 años. Esa es una información que es muy desagradable de revelar, pero entendemos que estamos en una posición en la que si no lo decimos, algo más saldrá a la luz", explicó visiblemente afectada. Ashley también dio a conocer el complicado estado mental en el que se encontraba la primera estrella de la música country, toda una leyenda en este género. "Cuando hablemos de enfermedad mental, es muy importante estar claros y hacer una distinción entre la persona que queremos y la enfermedad", explicó. "Es muy real, miente, es salvaje", apuntó desolada. Naomi Judd Credit: (Kevin Winter/Getty Images) "Yo sabía que, tarde o temprano, ella se iría, bien fuera por la enfermedad o por otra causa", explicó entre lágrimas sobre su madre a la que describió como una gran conversadora, toda una estrella y una cantautora poco valorada que "sufría una enfermedad mental". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El miércoles, CMT y Sandbox Entertainment anunciaron su unión con la familia Judd para honrar la vida de Naomi en un evento en vivo llamado Naomi Judd: A river of time celebration, que saldrá al aire el domingo. El programa incluirá un homenaje público a la estrella del country que tendrá lugar en el auditorio Ryman a las 6 p.m. ET.

