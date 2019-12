En la recta final de su embarazo, la modelo Ashley Graham posa desnuda para el lente de su esposo Mira aquí la última sesión fotográfica del año de la modelo Ashley Graham que la muestra en toda su gloria en la recta final de su primer embarazo. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La modelo plus size Ashley Graham causó sensación entre sus casi 10 millones de seguidores tras publicar una reveladora sesión de fotos en la que posó desnuda para el lente de su esposo, el director de fotografía Justin Ervin. En una de las imágenes, Graham aparece desnuda y sentada en un banco mientras se cubre los pechos y muestra su avanzado embarazo. “Última sesión del año con el amor de mi vida, creciendo el amor de nuestra vida”, es la frase que acompaña la publicación en Instagram que tiene más de 670,000 ‘me gusta’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El embarazo de Graham no le ha impedido seguir apoyando el movimiento Boby Positive, el cual busca que las personas —especialmente las mujeres— se acepten y estén más cómodas con su apariencia física y peso. Si bien Graham ha dicho que ha aumentado 50 libras durante la dulce espera de su primogénito, ella asegura que seguir su rutina de ejercicios y yoga, sus masajes linfáticos y sesiones de acupuntura la ha ayudado a sentirse “mejor que nunca”. Advertisement

