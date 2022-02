Asesinan a rapero momentos después de firmar un importante contrato artístico El cantante Tdott Woo fue baleado en Brooklyn, Nueva York, el martes por la noche. Tenía 22 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida artística del joven rapero Tdott Woo estaba a punto de cambiar, ya que finalmente había logrado firmar un envidiable contrato artístico. Desafortunadamente, esa firma llegó con una desgracia. Momentos después de sellar el acuerdo de grabación con la empresa Million Dollar Records, el prometedor cantante fue baleado frente a su casa en el área de Canarsie en Brooklyn, Nueva York. La tarde del martes, Woo de 22 años, cayó al piso víctima de una herida en la cabeza, según reportó People. El cantante fue inmediatamente trasladado a un hospital cercano donde fue declarado muerto, de acuerdo a las autoridades. Su nueva disquera confirmó su deceso con un emotivo tributo a través de sus redes sociales. "Es un honor permanecer siendo to amigo hasta tus últimos momentos. Tus recuerdos siempre estarán con nosotros sin importar a donde vayamos o qué hagamos. Duerme en paz", expresó la empresa en su cuenta de Instagram. "Su legado vivirá para siempre, desde su risa hasta su baile que todo el mundo hace, algunos de nosotros lo conocemos como amigo, hermano, primo, o simplemente como un fanático, pero todos nos unimos para decirte que vueles alto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tdott Woo Tdott Woo | Credit: Tdott Woo/Instagram De acuerdo a las autoridades, el sospechoso huyó de la escena del crimen en una camioneta SUV negra. Hasta el momento no se ha realizado ningún arresto en conexión al crimen, pero los oficiales a cargo continúan investigando el motivo del incidente. El rapero había regresado a Nueva York el lunes por la noche, después de grabar un vídeo musical en Los Ángeles, de acuerdo al diario Daily News. El martes por la mañana asistió a la junta con la disquera que le dio la bienvenida como artista oficial a través de sus historias de Instagram, según la revista Complex. Horas más tarde, el rapero yacía en el piso luchando por su vida. Fivio Foreign Tdott Woo The Million Dollar Drive-by And Foreignside Foundation Present The 2021 Thanksgiving Drive Hosted By Fivio Foreign Fivio Foreign y Tdott Woo | Credit: Photo by Johnny Nunez/WireImage Woo era socio y amigo del rapero Pop Smoke, quien fue asesinado en febrero del 2020 en Los Ángeles. También mantenía una relación cercana con Fivio Foreign, con quien compartió pantalla en varios vídeos musicales. "Te extrañaré siempre chiquillo. Eras el príncipe de esta ciudad", escribió Fivio en sus redes sociales junto a imágenes del cantante. "Larga vida al príncipe T Dot. Te amo carnal. Cuídame como siempre lo has hecho". Por el momento se desconocen detalles de sus servicios fúnebres. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Asesinan a rapero momentos después de firmar un importante contrato artístico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.