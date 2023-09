Asesinan al rapero Lefty SM a las puertas de su casa, en Jalisco El joven murió al recibir el impacto de varias balas por parte de los atacantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la música urbana está de luto. Una de sus figuras, Lefty SM, ha fallecido en las condiciones más violentas. El joven rapero mexicano, era asesinado en la noche de este sábado en un violento ataque que tenía lugar a las puertas de su casa, en Jalisco. A pesar de la seguridad de la zona, el grupo organizado la sobrepasó sin ser avistados dirigiéndose al domicilio de la víctima y llevar a cabo su plan. Las primeras informaciones sobre el caso han sido dadas por el sitio web Guardia Nocturna, que confirmó que Lefty SM recibió dos impactos de bala. También ha trascendido a los medios locales que los atacantes habrían huido de inmediato tras acabar con la vida del artista. Lefty SM Lefty SM es asesinado | Credit: IG/Lefty SM En el momento de la tragedia, la esposa del Lefty, Eza Mary, estaba presente, lo que permitió auxiliarlo y llevarlo al hospital, a donde, supuestamente habría llegado muy grave. La Guardia Nocturna aseguraba que el joven "quedó herido de un balazo en el abdomen y otro más a la altura de la cadera luego de la agresión que los criminales efectuaron delante de su pareja sentimental", informó. Todo apunta a que, más que un asalto, habría sido un ataque directo y posiblemente planificado contra el intérprete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha sido su mujer quien finalmente confirmó el terrible hecho en sus redes. "No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor", escribió la viuda. Lefty SM Lefty SM | Credit: Facebook/Eza mary Al artista, que se alzó en la música en el año 2017 gracias a su canal de Youtube y contaba con más de un millón de seguidores en Instagram, le sobrevive su hija, Keysie Sauceda.

