¡Asesinan esposo Miss Mississippi frente a su hijo de 2 años! Thomas Hand Jr. fue asesinado solo dos días después de anunciar que la pareja esperaba otro bebé. Descanse en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christine Kozlowski, quien fuera coronada Mis Mississippi en el pasado, enfrenta la devastadora noticia de la muerte de su esposo, asesinado el pasado fin de semana por herida de bala, dos días después de celebrar su aniversario. Un joven de 17 años, Jerimiah Walker, enfrenta ahora la pena de muerte por haber matado el pasado sábado por la tarde al esposo de la Miss, Thomas Hand Jr. de 37 años, en Montgomery, Alabama, según un reporte de la policía. Documentos de la corte obtenidos por WSFA y WLOX, muestran que Thomas fue disparado frente a su hijo de dos añitos y, según aseguró la policía, Walker fue arrestado en la misma escena del crimen. Christine Kozlowski y Thomas Hand Jr Credit: IG Christine Kozlowski SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue ella quien confirmó el domingo por la tarde la devastadora noticia en su cuenta de Facebook, agradeciendo las muestras de apoyo y las oraciones por su familia: "Siento el cariño de todos", escribió antes de prometer que avisaría más adelante con los detalles del funeral. "Agradezco y aprecio todos sus mensajes, pero estoy abrumada con demasiadas preguntas y contando una y otra vez lo que sucedió". Christine Kozlowski y Thomas Hand Jr Credit: IG Christine Kozlowski "Lo único que sé ahora es que el servicio se celebrará en su ciudad, Metairie, en el área de Nueva Orleans", continuó, "espero que vayan todos los que puedan". Christine Kozlowski y Thomas Hand Jr Credit: IG Christine Kozlowski Su hermana Danielle creó una cuenta de GoFundMe para apoyar a la familia en estos momentos de tragedia. "Lo recaudado irá a una cuenta de ahorro para el hijo y el bebé en camino de Thomas Hand Jr." puede leerse en la página. La policía continúa investigando el terrible suceso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Asesinan esposo Miss Mississippi frente a su hijo de 2 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.