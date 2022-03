Asesinan a director mexicano Samuel Ríos y Valles Lo que parecía un asunto habitual terminó con la vida de Samuel Ríos y Valles, quien perdió la vida en la Ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gremio cinematográfico mexicano está de luto tras darse a conocer el asesinato de Samuel Ríos y Valles, que ocurrió el 25 de febrero de 2022. De acuerdo con los primeros reportes oficiales los hechos se suscitaron a las 8:30 de la noche cuando el director de cine circulaba en su auto, acompañado de Erika, su pareja sentimental, por una avenida de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, cuando el vehículo, un Jeep, fue interceptado por dos hombres buscaban asaltar a los pasajeros, quienes rompieron el cristal de la ventana para luego exigirles que les entregaran los teléfonos móviles y las billeteras. Durante la confusión, el cineasta chocó contra el automóvil que estaba delante de él y ayudó a su pareja a agacharse. Sin embargo, uno de los sujetos se acercó y le disparó en la cabeza. Se menciona que los presuntos delincuentes huyeron del lugar a bordo de un taxi, según reportó el diario mexicano Milenio. La víctima fue trasladada a un hospital cercano donde falleció al día siguiente del suceso. "La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la muerte de una persona, por disparo de arma de fuego, en hechos ocurridos en calles de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez", informó la mencionada institución en un comunicado. "Al lugar acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos particulares, quienes trasladaron a la víctima a un hospital cercano, donde momentos más tarde falleció". Samuel Ríos y Valles Credit: Samuel Ríos y Valles Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con las autoridades, se abrió una carpeta de investigación y, además de revisar las cámaras de seguridad ubicadas en la zona señalada, están en busca de testigos. "Se ordenó la intervención de elementos de la Policía de Investigación de la fiscalía, así como de personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, experto en fotografía, criminalística y química, para llevar a cabo las diligencias necesarias", se explicó. El también productor nació en la Ciudad de México entre sus obras destacan Los detalles olvidados, No me mandes a mí y Los días que no estuve; además, realizó diversos anuncios comerciales. Fue fundador de Mastodonte, empresa de producción y creación de contenidos. "Sus pasiones eran la estética y la dirección de actores, gracias a su formación como diseñador, en sus obras está presente una cuidada composición, color e iluminación", menciona la página de Mastodonte. Los funerales de Samuel Ríos y Valles se llevaron a cabo el fin de semana en una agencia de la capital azteca.

