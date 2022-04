Asesinan al youtuber mexicano Compa Jorge El youtuber conocido como Compa Jorge sufrió un ataque que le quitó la vida, tenía 37 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 18 de abril de 2022, fue asesinado en Sinaloa, México Jorge Luis. El youtuber conocido como Compa Jorge fue atacado por hombres armados afuera de su domicilio ubicado en la calle Gilberto Owen, entre las calles Juan Ruiz de Alarcón y José Vasconcelos, en la colonia Guadalupe Victoria del estado de Culiacán. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 1:45 de la tarde cuando la víctima, quien tenía 37 años, bajaba de su vehículo Toyota color gris y caminaba con destino a su casa, de pronto, se le acercaron dos personas que comenzaron a dispararle. La Policía Municipal de Culiacán reportó a los medios de comunicación locales que la víctima recibió diez impactos de bala a corta distancia en el tórax, por parte de dos sujetos. Posteriormente, llegaron los servicios médicos y lo trasladaron a una clínica de rehabilitación localizada en la calle Francisco I. Madero, en la colonia Las Vegas, donde personal médico lo atendió pero ya no presentaba signos vitales. De momento, se desconoce la razón de esta agresión y las autoridades no han mencionado nada al respecto. Aunque se dio a conocer que el hoy occiso había publicado un video a través de sus historias de Instagram, aproximadamente, 14 minutos antes de que fuera asesinado. En dicho audiovisual, mencionó que terminaban sus vacaciones y se dirigía al banco. Compa Jorge Credit: Compa Jorge Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En dicha red social, el Compa Jorge se define como creador de videos; mientras en su canal de YouTube publicaba historias sobre modificación de autos, comparaciones y pruebas entre vehículos y algunos aspectos de su vida familiar. Contaba con 65 mil suscriptores y dio a conocer su primer audiovisual hace dos años.

