Asesinan al tiktoker mexicano Lex Midas a los 24 años El joven de 24 años, Lex Midas, perdió la vida mientras paseaba por las calles de la Ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 18 de febrero de 2023, falleció Lex Midas, a los 24 años, en la Ciudad de México. El tiktoker fue víctima de un atentado cuando viajaba en su motocicleta por la alcaldía Cuauhtémoc, alas 23:18 horas, tiempo local, cuando fue perseguido por dos hombres por las calles de la colonia Morelos, hasta que le dieron alcance y le dispararon. Así, se hizo el reporte correspondiente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); poco después llegaron al lugar elementos de la policía local, quienes lo trasladaron a un hospital cercano, donde finalmente falleció a causa de las heridas de bala que recibió. Alexis del Castillo, nombre real del joven, era conocido por mostrarse en video bailando y cantando; también gustaba de mostrar su estilo de vida y recorrer el barrio de Tepito, conocido como uno de los más peligrosos de la capital azteca. Además, medio nada que era dueño de una joyería y una boutique con reproducciones piratas de artículos de lujo. El chico, quien tenía 126 mil seguidores en TikTok y 14 mil en Instagram, se mostraba orgulloso de formar parte de los habitantes de Tepito. Gustaba de musicalizar sus con canciones de movimiento alterado, por ejemplo de artistas como Leonardo Murillo, Víctor Eme y El Fantasma, entre otros. Lex Midas Lex Midas | Credit: TikTok/lexmidasofficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron al deceso del influencer. "Hay amigo aún no lo puedo creer eras un chico muy tranquilo aún conservo tus lentes"; "Un ángel más ahora nos cuida desde el cielo"; "A bailar al cielo mi pollito de colores", y "Descanse en paz", fueron algunos comentarios. Si bien el deceso de Lex Midas, ocurrió hace una semana, la noticia toma nuevamente relevancia, debido a que han surgidos teorías que apuntan que el motivo de su muerte fue una venganza; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX, continúa con las investigaciones y no ha dado mayores detalles al respecto.

