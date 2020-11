Close

Asesinan al rapero Mo3 a pleno día en una autopista de Dallas Las autoridades de Dallas, Texas, confirmaron la muerte del rapero durante un tiroteo a plena luz del día. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El rapero Melvin A. Noble, mejor conocido como Mo3, fue asesinado este miércoles en Dallas, Texas, por un agresor que lo interceptó en una autopista y abrió fuego contra el artista. Las autoridades locales confirmaron la muerte del cantante a causa de heridas de bala, según People. Alrededor del mediodía del miércoles, la policía de Dallas respondió a una llamada de emergencia que denunciaba un tiroteo en la autopista I-35E que se había producido cuando un individuo se acercó al vehículo del rapero de 28 años y abrió fuego. De acuerdo a la investigación preliminar y testimonios de testigos, el cantante descendió de su vehículo y se echó a correr en un esfuerzo por esquivar los disparos. Pero el agresor corrió detrás de él y le disparó de nuevo varias veces, hasta lograr impactarlo por lo menos una vez. El cantante fue inmediatamente trasladado a un hospital de la localidad, en el que finalmente perdió la vida. Image zoom Credit: Johnny Nunez/Getty Images for EMPIRE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, según la policía, una persona no implicada en el incidente también recibió un disparo y fue trasladada al hospital, en donde fue atendida. “Piensas en la situación y en toda la gente que pudo haber estado ahí parada o que pudo haber sido gravemente herida”, comentó el sargento Warren Mitchell al diario Dallas Morning News. “No tengo una mejor palabra para describirlo que ‘descarado’. Digo, en plan luz del día [con] varios autos a su alrededor [y lo que hizo]”. Hasta el momento no se ha identificado al sospecho ni se ha establecido el motivo del asesinato. En marzo, el rapero envió un mensaje de esperanza a sus fanáticos durante una entrevista con la revista Flaunt. “La comunidad negra y la comunidad hispana, estamos lidiando con bastante pobreza y lucha. Les estoy dando un mensaje, les estoy dando esperanza”, dijo a la revista. “Yo soy rapero, pero puedes hacer lo que quieras. No estás limitado a una sola cosa. Lo pregono. Ya sea mi historia o la historia de alguien más, lo van a sentir. Se identifican”. Entre sus éxitos está su colaboración con el rapero Boosie Badazz con el remix “Errybody”, que se lanzó el pasado febrero.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Asesinan al rapero Mo3 a pleno día en una autopista de Dallas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.