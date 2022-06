Asesinan al periodista mexicano Antonio de la Cruz Con el homicidio de Antonio de la Cruz, suman doce periodistas muertos en México en lo que va del 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta mañana de, 29 de junio de 2022, Antonio de la Cruz fue asesinado en Tamaulipas, México. De acuerdo con los primeros reportes de la prensa local, el reportero del Diario Expreso salía de su domicilio, ubicado en la calle Puerta de la Luna, del fraccionamiento Puerta de Tamatán, en Ciudad Victoria, en compañía de su hija Cynthia y esposa, cuando fueron atacados a balazos. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, agentes de la Policía Investigadora arribaron al lugar para "recabar evidencias que permitan conocer la forma en que ocurrió el homicidio, y dar con él o los probables responsables". Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador general de Comunicación Social de la presidencia de la República, confirmó lo ocurrido. "Hoy en Tamaulipas asesinaron al reportero Antonio de la Cruz del Diario Expreso de Ciudad Victoria. El profesional fue atacado con su familia, su hija falleció y su esposa está herida. No debemos permitir más ataques a periodistas ni activistas. Estos crímenes no quedarán impunes", escribió en su cuenta de Twitter. Y luego aclaró. "El periodista tamaulipeco Antonio de la Cruz fue asesinado, su hija está grave y su esposa ilesa. Nuestro más sentido pésame a la familia y a sus compañeros de trabajo". El diario mexicano, donde el periodista laboró por 15 años cubriendo temas agropecuarios y de medio ambiente, exigió "a las autoridades de todos los niveles que se haga justicia". Antonio de la Cruz Credit: Antonio de la Cruz Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas también dio a conocer, a los medios de comunicación, que inició una investigación por ataque directo contra el periodista y su familia. Mencionó que la indagatoria se realizará "conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, por lo que ya tiene conocimiento la Unidad Especializada en la investigación de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables". Con la muerte de Antonio de la Cruz suman doce los homicidios a periodistas en lo que va del 2022, según reportes del Comité para la Protección de los Periodistas.

