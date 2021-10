Asesinan al deportista Alex Quiñónez Un homicidio a sangre fría empaña al mundo del deporte y ocasiona el luto en Ecuador tras confirmarse la muerte del velocista Alex Quiñónez a los 32 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche del viernes 22 de octubre, Ecuador se vistió de luto tras darse a conocer la trágica muerte de Álex Quiñónez. El hecho ocurrió en el sector Colinas de la Florida, en el noroeste de la ciudad costera de Guayaquil, cuando el deportista y otra persona que lo acompañaba, Christopher Arcalla Ramírez, fueron atacados con una serie de disparos por varios hombres vestidos con uniformes parecidos a los policiales, quienes descendieron de un vehículo blanco, en la calles donde residía el atleta. Esta agresión ocasionó el fallecimiento de ambos, según confirmaron la Policía Nacional y el Ministerio del Deporte. "Hoy perdimos a un gran deportista, a una persona que nos hizo soñar, que nos hizo emocionar. Con profundo dolor confirmamos que nuestro deportista Álex Quiñónez fue asesinado en Guayaquil", mencionó en un comunicado el Ministerio del Deporte. "Padre, esposo, hijo y el mejor velocista de la historia de nuestro país. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y sus compañeros deportistas". Por su parte, Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano, se pronunció ante la muerte del corredor de 32 años. "Sentimos mucho la dolorosa pérdida de Alex Quiñónez, padre, hijo, un gran velocista que marcó el deporte. Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Que en paz descanse. Quienes arrebatan la vida de los ecuatorianos no quedarán impunes. Actuaremos con contundencia", expresó en su cuenta de Twitter. Alex Quiñóñez Credit: Alex Quiñóñez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Policía Nacional informó que activó a equipos especiales para capturar a los presuntos responsables de esta "muerte violenta". Mientas Pablo Arosemena, gobernador de la provincia de Guaymas, dio un contundente mensaje tras este atentado. "Nadie descansará hasta que la policía de Ecuador capture a los culpables", advirtió en la misma red social. Entre los logros del velocista destacan diversos premios internacionales, así como su llegada a la final en los 200 metros de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En 2019, obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Doha. A manera de homenaje, este domingo, el féretro de Álex Quiñónez será colocado en capilla ardiente en el estadio de futbol de su natal Esmeraldas, informó el Ministerio del Deporte.

