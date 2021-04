Asesinan al cantante de corridos Alex Quintero durante un concierto privado Alex Quintero se encontraba en el evento para ofrecer un concierto, cuando fue sorprendido por delincuentes. Las autoridades ya investigan el hecho, donde otras personas también resultaron heridas. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un asesinato más cubre el medio musical mexicano. Medios locales dieron a conocer que Alex Quintero fue asesinado a balazos mientras se encontraba ofreciendo un concierto en una fiesta privada. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Fiscalía General del estado de Sonora, en la madrugada del pasado domingo, un grupo armado ingresó al lugar donde se desarrollaba el evento y dispararon directamente contra el cantante de 22 años, según informaron medios locales. Tras el ataque, los presuntos agresores escaparon a bordo de un vehículo marca Ford Escape, color gris, y una camioneta blanca. El suceso ocurrió alrededor de las 3:45 horas en un inmueble ubicado en las calles Agua Azul y el boulevard Casa Blanca, en el municipio de Cejeme en el estado de Sonora, México. El cantante, quien se encontraba en el escenario interpretando sus temas, fue sorprendido con la ráfaga y no pudo buscar resguardo. Si bien, recibió la ayuda médica correspondiente y fue llevado al área de urgencias del Hospital General de Ciudad Obregón, se reportó que, ante la gravedad de sus heridas, el representante del género de corridos, murió durante el trayecto. Alex Quintero Credit: Alex Quintero Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el ataque, también resultaron heridos dos jóvenes, quienes fueron identificados como Roberto Antonio "M" y Abraham Heliodoro "V", de 21 y 17 años, respectivamente. Los cuales, también fueron trasladados al nocosomio, donde se han reportado como estables. Alex Quintero recién había ingresado al mundo de la música como cantautor de los temas "No me voy a rajar", "Quiero Decirte" y "El gerente", entre otros.

