Asesinan a youtuber mexicano Súper Chinelo Ha causado conmoción la muerte del influencer mexicano Súper Chinelo, quien gustaba de mostrar una parte muy importante de la cultura de su país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 31 de agosto de 2022, se dio a conocer que Súper Chinelo fue asesinado cuando llegaba a su domicilio acompañado por su familia en el Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes de los medios de comunicación locales, en la unidad habitacional San Buenaventura, donde residía el youtuber, se escucharon una serie de disparos. Posteriormente, se informó que Rubén Ortega, nombre real del influencer, había fallecido mientras su esposa resultó gravemente herida y su hijo de cuatro años salió ileso. El deceso de Súper Chinelo fue confirmada en su cuenta oficial de Facebook. "Lamentablemente, todo es verdad. El amigo y compañero Rubén Ortega falleció. Gracias por sus muestras de apoyo", se lee en el mensaje donde se incluye una imagen animada del ahora occiso. Según se menciona, presuntamente, dos hombres abrieron fuego contra Ortega cuando este bajaba del automóvil blanco, donde se transportaba, para abrir la reja de su casa. Tras el ataque, los mencionados agresores huyeron del lugar. Los hechos ocurrieron a las 12:30 horas, tiempo local. Fueron los vecinos quienes llamaron a las autoridades y servicio médico para que ofrecer apoyo a las víctimas. Super Chinelo Super Chinelo | Credit: Instagram/@super_chinelo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nombre de Súper Chinelo lo adoptó gracias a su amor por este típico baile mexicano. De hecho, se convirtió en un promotor de esta tradición; así, creaba contenido y realizaba videoblogs en su canal de youtube sobre "brincos" y carnavales de diversos grupos de baile denominados Chinelos, los cuales son originarios de Tlayacapan, en el estado de Morelos. Además, realizaba diversas entrevistas a los involucrados y llevaba a cabo una fuerte difusión con el fin de que las nuevas generaciones conocieran la cultura chinela. De momento, se desconoce cuáles serán las acciones a seguir por parte de las autoridades mexicanas.

