Asesinan a popular rapero en Estocolmo

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras darse a conocer que Nils Einar Grönberg fue asesinado el pasado jueves tras recibir diversos balazos en una calle del barrio residencial de Hammarby Sjöstad, cerca del centro de Estocolmo, Suecia, que se caracteriza por ser una zona tranquila. Las autoridades recibieron avisos de disparos a las 11:00 p.m., hora local, y cuando llegaron encontraron al rapero de 19 años. "Estaba gravemente herido cuando lo encontraron los servicios de emergencia, que intentaron salvarlo, y murió allí mismo", informó Towe Hagg, portavoz de la policía de Estocolmo al medio AFP. Nils Kurt Erik Einar Grönberg, nombre real del cantante sueco y quien era muy popular en su país natal, había sido objeto de un intento de secuestro en 2020. El crimen se llevó a cabo en un marco donde una serie de agresiones, secuestros y casos penales que, los últimos años, muestran un crecimiento de la violencia en el escenario del "gangsta rap" sueco, en ocasiones vinculado a bandas criminales; por lo tanto, se ha mencionado que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Nils "Einar" Grönberg Credit: Paulina Paow Danielsson Instagram "Entiendo que significó mucho para muchos jóvenes. Es trágico que se haya perdido una vida más", mencionó desde Bruselas, Stefan Löfven, primer ministro saliente, a los medios de comunicación. Por su parte, algunas personas cercanas al joven se han pronunciado ante su fallecimiento. "Einar era un verdadero hermano para mí y lo extrañaré mucho. Acabamos de lanzar nuestro primer disco la semana pasada y me parece muy extraño, puesto que hablé con él hace apenas un día", escribió el productor Trobi en su cuenta de Instagram. "El 'Nisse' (diminutivo de Nils), a quien tuve el honor de conocer, era un chico cariñoso; así es como te recordaré para siempre", expresó por su parte el cantante Victor Leksell en la misma red social. Nils Einar Grönberg debutó en 2018 con el sencillo "Duckar Popo" que se posicionó en el primer sitio de las listas musicales de su país; posteriormente, lanzó otros temas como "Fusk", "Rör mig", "Aldrig nånsin haft" y "Frank Lucas", por mencionar. Grabó tres discos Första klass, Nummer 1 y Welcome to Sweden que lo hicieron acreedor a diversos premios. Recientemente terminó una cuarta producción musical.

