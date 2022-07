Asesinan a prima del actor Miguel Martínez: "Esta situación ha sido súper lamentable" Massiel Mexía, una doctora mexicana, fue asesinada en Chihuahua. Su primo, el actor Miguel Martínez se mostró devastado públicamente al dar a conocer esta noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 11 de julio de 2022, fue asesinada, por un presunto asaltante, la doctora Massiel Mexía Medina al interior de su domicilio ubicado en Chihuahua, México. La anestesióloga es prima de Miguel Martínez, quien actualmente está participando en la sección Las estrellas bailan en Hoy. El actor no dudó en denunciar lo ocurrido. "Esta situación ha sido súper lamentable, súper triste", mencionó en un video que posteó en una de sus historias de Instagram. "Hoy le quitaron la vida a mi prima de una manera injusta y ojalá que la violencia en nuestro país pare y podamos vivir en paz", agregó en un escrito en la misma red social. "Gracias por regalarme momentos maravillosos a tu lado. Te vamos a extrañar Massiel". El intérprete de Erik Sánchez Vidal en la telenovela Vencer la ausencia, también se pronunció en la emisión matutina mexicana Hoy, de Televisa. "Es un tema por el que mucha gente ha pasado últimamente que la inseguridad está tan fuerte. Cuando no lo vivimos así, en primera persona, no nos damos cuenta de la gravedad y de todo lo que está sucediendo. El día de ayer, le quitaron la vida a una prima que estaba trabajando como doctora, ella era anestesióloga", expresó con lágrimas en los ojos. Miguel Martínez Miguel Martínez dio vida a Erik | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miguel Martínez rindió tributo a Massiel Mexía y le agradeció lo que hizo por él en vida. Ahora, continuará su luto de manera personal. "Era un gran mujer, una gran madre, una gran persona, siempre alegre, siempre con la mejor actitud de ayudar a los demás y no se vale", advirtió. Massiel Mexia Medina Credit: Miguel Martínez Instagram "A mi prima allá arriba con todo mi cariño esto [su coreografía] y todo lo hago porque fuiste una persona que siempre me apoyó, que siempre estuvo conmigo y en mis peores momentos de enfermedad estuviste ahí", continuó. "Te recuerdo con mucho, mucho cariño mi linda doctora".

