Asesinan a la modelo paraguaya Vita Aranda Cristina Aranda falleció el pasado fin de semana a los 29 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana, Cristina Vita Aranda murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza cuando se produjo un tiroteo en el festival de música Jaumina Fest, que se llevó a cabo en San Bernardino, Paraguay. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, este ataque se produjo a causa de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, debido a que el sicario dirigió su agresión en contra otro asistente al mencionado evento, Marcos Ignacio Rojas Mora, disparando en ocho ocasiones. "El deceso de [Cristina] Aranda fue un efecto colateral", informó Hugo Grande, jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional de Paraguay, a los medios de comunicación. La también Influencer de 29 años, fue trasladada al Hospital Nacional de Itauguá, donde falleció. "Ella vino muy grave. Tuvo un paro, se le intentó reanimar durante 25 minutos, pero lastimosamente ya no llegó a salir", explicó por su parte Yolanda González, directora médica, al programa Fútbol (Telefuturo). En la cuenta de Instagram de la fallecida modelo, se dio a conocer un comunicado para sus fanáticos. "Una de las prioridades de Cristina era la de estar cerca de sus seguidores. Quienes quieran dar su último adiós podrán acercarse a Parque Serenidad de Avenida Mariscal López", menciona un anuncio. Aunque se dejó claro que "el ingreso al salón velatorio será exclusivamente para familiares y allegados/as". Cristina Aranda Credit: Cristina Aranda Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La empresaria inició su carrera pública como participante del programa de televisión Calle 7. Su trabajo en el área de nutrición y gimnasia en redes sociales le permitieron convertirse en portavoz e imagen de diversas marcas relacionadas con el deporte y fitness. Además, lanzó su línea de ropa llamada Vita. Durante una década estuvo cada con Iván Tito Torres, jugador del club Olimpia, con quien procreó tres hijos. Hace poco Cristina Aranda y su marido anunciaron su separación y divorcio durante un comunicado. Pese a ello, el medio local ABC dio a conocer que la pareja asistió junta a dicho festival.

