Asesinan a exactriz infantil a la edad de 22 años La joven se sumó a la prestigiosa lista de actores de Hollywood gracias a su participación en la celebrada película “Beasts of the Southern Wild”, del 2012. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de Louisiana confirmaron el asesinato de la exactriz infantil Jonshel Alexander a causa de una balacera en la ciudad de New Orleans el pasado fin de semana. De acuerdo a reportes, la joven que irrumpió en las filas de Hollywood a la edad de 13 años por su prominente participación en la celebrada "Beasts of the Southern Wild", ganadora del premio Caméra d'or a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes del 2012, se encontraba dentro de un vehículo junto a un amigo, cuando fue sorprendida por un hombre armado. Jonshel murió en el lugar de los hechos. Tenía 22 años. Su acompañante, cuyo nombre no ha sido aún revelado, pudo llegar a un hospital cercano donde fue atendido de emergencia, de acuerdo a la cadena ABC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jonshel Alexander Fox Searchlight Pictures Presents "Beasts of the Southern Wild" - New Orleans Premiere After Party Jonshel Alexander | Credit: Photo by Skip Bolen/Getty Images for Fox Searchlight Pictures La policía de la ciudad dio a conocer una fotografía del posible sospechoso, en la cual se observa a un hombre negro portando una máscara de esquí para cubrir su rostro. Los investigadores piden el apoyo y colaboración del público para dar con su paradero. La cinta nominada a cuatro premios Oscar en el 2012, en las categorías de Mejor Película, Mejor Director (Benh Zeitlin), Mejor Actriz (Quvenzhané Wallis) y Mejor Guión Adaptado (Lucy Alibar y Benh Zeitlin), fue el único trabajo actoral de la joven elegida entre más de 4 mil actores que audicionaron para el personaje. "Ella dijo: 'voy a estar en esta película'. [Los productores] se enamoraron de Jonshel", aseguró a la prensa su madre Shelly Alexander, tras el éxito de la cinta. Jonshel Alexander New Orleans Police Department Jonshel Alexander | Credit: New Orleans Police Department/Twitter De acuerdo al director Benh Zeitlin, la actriz era demasiado grande para el protagónico que finalmente obtuvo Quvenzhané Wallis, de 6 años, pero el talento y presencia de Jonshel lo habían cautivado, por lo que decidió crear un personaje de apoyo especialmente para ella. "Muchas de las líneas fueron escritas por ella, y gran parte del personaje creció de quien ella era. Su personaje en la película se llama Joy Strong [Alegre fortaleza], lo cual parecía una perfecta descripción de Jonshel. Realmente era una luz brillante", aseguró Zeitlin, según TMZ. El director reveló estar bastante afectado por esta tragedia y confirmó que se encuentra en comunicación con la familia de la actriz, según la televisora. Jonshel, la menor de tres hermanos, trabajó en restaurantes tras graduarse de la preparatoria, y se convirtió en una dedicada madre para su hija Devynne Robinson, de 1 año. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Asesinan a exactriz infantil a la edad de 22 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.