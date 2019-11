Aseguran que Nacho vuelve a tener el corazón contento. Así es la mujer que podría haberle conquistado Se trataría de Melany Fernánez, una exconcursante del espacio de UniMás, Enamorándonos. Según la periodista Mandy Fridmann se les ha visto juntos y en actitud muy apasionada. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El amor siempre es una buena noticia que dar. Hace unas semanas Nacho y su esposa Inger Mendoza confirmaban su ruptura como pareja pero no como familia. Unidos por sus hijos, mantienen una relación muy cordial basada en el respeto y el amor a sus retoños. Aunque por ahora ninguno ha dado señales de querer comenzar otras relaciones, la periodista Mandy Fridmann ha compartido que el cantante ya tiene una nueva ilusión. Así lo ha contado en el diario La Opinión dando pelos y señales de la mujer en cuestión. Se llama Melany Fernández y fue una de las concursantes del programa de UniMás, Enamorándonos. La joven es periodista y modelo y ya es toda una sensación en redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicho medio informa que ambos han sido visto juntos en actitud de lo más apasionada en un famoso restaurante de la Ciudad del Sol. Por el momento no hay imágenes de ambos juntos y ni tampoco ellos han soltado prenda. La joven venezolana está muy enfocada en su trabajo. En breve estrenará su programa de radio Dúo Picante Show junto al actor Duber Baptista. Por su parte, Nacho vive entregado a su música y también a la causa de su país, Venezuela. Su más reciente mensaje es para los nuevos talentos que desde su tierra luchan por sus sueños como él lo sigue haciendo. Advertisement

