¿Cómo es platicar con Luis Miguel? "Uno se siente un poquito como un arrimado" El escritor Boris Izaguirre es una de las pocas celebridades que ha tenido acceso a Luis Miguel, ¿cómo es El Sol? El venezolano lo confesó a Poty Castillo, aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel y Boris Izaguirre Luis Miguel y Boris Izaguirre | Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images; Borja B. Hojas/Getty Images Si algo caracteriza a Luis Miguel además de su talento, sin duda es el misticismo que lo rodea, el mismo, logró disiparse un poco gracias a Boris Izaguirre, quien tuvo la oportunidad de convivir con el cantante mexicano hace unos días en la boda de Dani Clará, el único hijo de la famosa diseñadora Rosa Clará en París. "[Me dijo]: 'Sé perfectamente quién eres', y yo [le dije]: 'Yo casi'... fue algo increíble", contó el venezolano al español Poty Castillo durante la transmisión de Show Business TV. "Nos encantamos los dos". El autor del libro Tiempo de tormentas, aseguró que ese buen carácter de Luis Miguel, se debe a su nuevo romance con la española Paloma Cuevas. "Eso habla del estado de ánimo de Luis Miguel", aseveró. "Tuvimos una conversación increíblemente agradable, divertida que él la llevaba todo el tiempo él". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a esa charla, Izaguirre comprobó que el intérprete de "No sé tú", es un hombre instruido. "Es un experto de todo, tiene toda la vida en su trabajo, [tiene] toda la vida en el mundo del entretenimiento y uno se siente un poquito como un arrimado, el que tiene toda la experiencia es él", contó excitado. "Él sabe exactamente lo que sientes, lo que vas sentir y eso lo traduce en su conciertos". El también fan de Luis Miguel recalcó que además de su carismática personalidad algo que llamó su atención fue su romance con Cuevas. "Su historia de amor me parece interesante", finalizó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cómo es platicar con Luis Miguel? "Uno se siente un poquito como un arrimado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.