Aseguran que Anuel AA amenazó a su exmanejador y a su familia; el empresario tendría pruebas de la agresión verbal La carrera de Yailín La Más Viral, el pago de sus cirugías, las fiestas y discrepancias por dinero estarían al centro del conflicto desatado entre el artista y Frabián Elí Carrión, quien lo demandó en septiembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fueron amigos y colaboradores durante años, pero ahora, el cantante Anuel AA y su manejador desde el 2019, Frabián Eli Carrión, se encuentran en medio de una enorme polémica que involucra una demanda, la fortuna que el cantante había generado y las nuevas revelaciones de las supuestas amenazas hechas por el artista al empresario y su familia. El conflicto se desató en septiembre pasado cuando Emmanuel Gazmey Santiago publicó un comunicado para responder a una demanda por incumplimiento de contrato hecha por su exmanager. "Hace poco me enteré que tras remover a mi ex manejador de todas mis cuentas de banco debido a actividades sospechosas en las FINANZAS y luego de iniciar una auditoría forense de TODAS las transacciones y actividades financieras, mi ex manejador presentó una acción legal SIN FUNDAMENTO, manipulando la realidad en mi contra", afirmó el artista puertorriqueño por medio de un comunicado. "Espero usar el proceso legal que el mismo comenzó para evitar devolver todo el dinero que mis auditores cuestionan, ambas de trabajo y personal. Mis abogados y mi equipo de auditoría forense está trabajando para iluminar el alcance completo de estas discrepancias financieras que ahora estamos descubriendo". Carrión, quien trabajó en la empresa Real Hasta la Muerte, LLC., desde abril del 2019, presentó su denuncia en Miami, FL, ciudad donde reside. En sus acusaciones afirma que Anuel había dado por terminado de forma unilateral su contrato de manejo y que le había quitado el acceso a sus cuentas bancarias, según informó en su momento el diario local Primera Hora. En sus redes, Eli sigue identificándose como "Presidente Real Hasta La Muerte Records y Manejador de Anuel AA", así como apoderado del equipo de baloncesto Capitanes de Arecibo. Según dicha fuente el nuevo agente y manejador de Anuel es el padre del artista: Anuel AA y su ex-manager Frabián Eli Carrión Credit: Allen Berezovsky/Getty Images Las cosas parecen ser mucho más complicadas, pues este lunes el programa El Gordo y la flaca (Univision) dio a conocer que amigos de Anuel aseguran que semanas atrás el artista y Eli Carrión tuvieron una discusión en Miami y que supuestamente el artista habría amenazado al empresario y a su familia, provocando que éste se mudara por un tiempo de Miami. Según el programa de Univision Frabián Eli Carrión le habría echado en cara a Anuel sus excesivos gastos para cubrir los gastos de las cirugías y apoyo completo de la carrera de Yaliín La Más Viral, esposa del cantante, así como su derroche en fiestas y excesos: Anuel AA y Yailin Credit: IG/Anuel AA y Yailin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El momento de dicha agresión verbal habría quedado grabado en video por cámaras de seguridad de la residencia del empresario y que podría utilizarlo en un proceso legal en contra de Anuel, se informó. Las controversias los exsocios seguramente seguirán dando mucho de qué hablar pues según dicho programa la sociedad entre Anuel y Fabri está unida por un contrato vigente hasta el 2026. Si el contrato no es disuelto en corte Anuel tendrá que seguirle pagando un 10 por ciento de sus regalías a su exsocio, así como las ganancias generadas por el equipo de baloncesto en el que ambos son codueños.

