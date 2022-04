A$AP Rocky, novio de Rihanna, arrestado por su presunta responsabilidad en un tiroteo en Los Ángeles A$AP Rocky, quien espera un hijo con su novia Rihanna, fue detenido a la llegada de una vacaciones por su presunta responsabilidad con un tiroteo ocurrido en Los Ángeles en 2020. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ASAP Rocky and Rihanna arrive at The Fashion Awards 2019 The Fashion Awards 2019 | Credit: Daniele Venturelli/WireImage En medio del increíble momento que viven Rihanna y A$AP Rocky a la espera de su primer hijo, el rapero fue detenido este miércoles en el aeropuerto de Los Ángeles por su presunta responsabilidad en un tiroteo en Los Ángeles. Según un comunicado de prensa del departamento de policía de Los Ángeles, Rocky fue arrestado a su llegada en un avión privado procedente de Barbados, donde estaba de vacaciones con su pareja. NBC News informó que fuentes policiales aseguraron que Rihanna estaba con el rapero cuando fue arrestado y se ejecutó una orden de allanamiento en su residencia en Los Ángeles. Rihanna presume embarazo, A$AP Rocky Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images for Gucci De acuerdo con People, Rocky fue acusado de asalto con un arma de fuego que tuvo lugar el pasado 6 de noviembre en Hollywood, CA, alrededor de las 10:15 p.m. La policía informó que la víctima aseguró que el rapero de 33 años le disparó después de una discusión. Luego Rocky y otros dos hombres huyeron a pie después del tiroteo. Ahora el caso será presentado a la fiscalía estatal para evaluar si procede seguir con el caso para que vaya a juicio. Rihanna and ASAP Rocky at The 2021 Met Gala Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion - Arrivals Credit: Getty Images / Jeff Kravitz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rihanna anunció el pasado enero que estaba embarazada de su primer hijo. Los cantantes comenzaron su relación en noviembre de 2020, luego de que ella concluyera su romance de años con el multimillonario Hassan Jameel. Antes Rocky y Rihanna habían sido amigos por mucho tiempo.

